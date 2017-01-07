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Анзор Кавазашвили: считаю, Смолов отлично подходит немецкому футболу!

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал интерес "Боруссии" к форварду "Краснодара" Федору Смолову.

"Сейчас у Смолова самая благоприятная пора для того, чтобы выступать за один из лучших европейских клубов. Ему нужно бежать в Германию для того, чтобы защитить честь российских футболистов перед зарубежными командами. Ведь в последние годы мы не имеем игроков, которые представляли бы нашу страну в Европе.

Интерес "Боруссии" к Смолову говорит о том, что наши футболисты повышают уровень игры в российском чемпионате. Работоспособность Федора, активность, умение забивать голы помогут ему за рубежом. Я считаю, что он отлично подходит немецкому футболу!

"Краснодар", конечно, потеряет многое. Но, думаю, за вырученные деньги можно найти достойную замену. Ведь в России тоже есть хорошие игроки, нужно только поискать. Не обязательно приглашать легионеров", - цитирует Кавазашвили "СЭ".
Теги: Кавазашвили Смолов
Сегодня, 15:54
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