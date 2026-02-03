Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
ДинамоПерерыв
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
Спартак
16:30
ПюникНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Джон дебютирует за "Зенит" в матче Зимнего Кубка РПЛ с "Динамо"

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала стартовые составы на матч Зимнего Кубка РПЛ "Зенита" с "Динамо".


Бразильский полузащитник Джон Джон, который пополнил состав "Зенита" в текущее трансферное окно, выйдет на поле с первых минут. Матч Зимнего Кубка РПЛ станет для него дебютным за сине-бело-голубых. Игрок перешел в российскую команду из "Ред Булл Барагантино", подписав контракт до конца сезона-2030/31. В "Зените" ему присвоен 14-й номер.

Встреча команд состоится в Абу-Даби 3 февраля. Начало – в 15:00 по московскому времени.

