В Кремле отреагировали на слова главы ФИФА о российских футболистах

"То, что, по крайней мере, появились рассуждения на этот счет, это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем действительно. Об этом давно пора подумать.
Собственно, никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идею олимпизма, ни футбол тем более", — приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее Инфантино призвал рассмотреть вопрос допуска российских команд к международным соревнованиям. Глава ФИФА отметил, что бан россиян ни к чему не привел, а только усилил ненависть.
Напомним, российские футбольные команды и национальная сборная не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА по решению организаций с февраля 2022 года. Сборная России проводит только товарищеские матчи. Также национальная команда пропустит предстоящий чемпионат мира-2026, который пройдет на территории США, Канады и Мексики.