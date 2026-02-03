Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
ДинамоПерерыв
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
Спартак
16:30
ПюникНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

В Кремле отреагировали на слова главы ФИФА о российских футболистах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о снятии санкций с российских спортсменов.
Фото: РИА Новости
По словам Пескова, Кремль приветствует заявления президента ФИФА.

"То, что, по крайней мере, появились рассуждения на этот счет, это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем действительно. Об этом давно пора подумать.
Собственно, никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идею олимпизма, ни футбол тем более", — приводит слова Пескова ТАСС.


Ранее Инфантино призвал рассмотреть вопрос допуска российских команд к международным соревнованиям. Глава ФИФА отметил, что бан россиян ни к чему не привел, а только усилил ненависть.

Напомним, российские футбольные команды и национальная сборная не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА по решению организаций с февраля 2022 года. Сборная России проводит только товарищеские матчи. Также национальная команда пропустит предстоящий чемпионат мира-2026, который пройдет на территории США, Канады и Мексики.

