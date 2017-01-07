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Дубль Мусы вывел "Лестер" в 1/16 финала Кубка Англии

В игре 1/32 финала Кубка Англии "Лестер" в гостях сумел одержать волевую победу над "Эвертоном" – 2:1.

Кубок Англии

1/32 финала

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия)

"Эвертон" - "Лестер Сити" 1:2

Гол: Лукаку, 63 - Муса, 66, 71

"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Уильямс, Мори, Холгейт (Деулофеу, 46), Баркли (Коне, 75), Дэвис, Барри, Валенсия (Миральяс, 62), Лукаку

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Чилвел, Хут, Морган, Ндиди, Менди, Грей (Фукс, 77), Дринкуотер, Олбрайтон (Капустка, 84), Уллоа (Муса, 35)

Предупреждения: Мори, 81, Капустка, 90

"Норвич Сити" - "Саутгемптон" 2:2

Голы: Дейк, 38, Уиттаккер, 52, Йосида, 67, Нейсмит, 90+2

"Норвич Сити": Макговерн, Уиттаккер, Ольссон, Мартин, Клозе (Беннетт, 69), Хаусон, Тетти, Притчард (Лафферти, 79), Джош Мёрфи (Джейкоб Мёрфи, 69), Джером, Нейсмит

"Саутгемптон": Льюис, Йосида, Бертранд, Стивенс, Дейк, Рид (Ромеу, 63), Симс (Редмонд, 78), Уорд-Праус, Хёйбьерг, Тадич, Лонг (Родригес, 63)

Предупреждения: Симс, 50, Тетти, 58

"Сандерленд" - "Бёрнли" 0:0

"Сандерленд": Манноне, Лав, Анхольт, Манкильо, Джилободжи, Денайер, Родуэлл, Ларссон (О'Ши, 84), Янузай, Дефо, Борини

"Бёрнли": Поуп, Тарковски, Уорд, Кин, Дариква, Дефур, Гудмундссон (Хендрик, 72), Эрфилд (Кайтли, 60), Бартон, Воукс, Грэй (Барнс, 72)

Предупреждения: Дариква, 69, Бартон, 89
Теги: Лестер Эвертон
Сегодня, 20:12
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(2)
№4 Написал: Butcher (Сегодня, 20:28) #
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«Мы показали хороший футбол в матче с сильной командой, да еще и на чужом поле. Я очень доволен. Мне понравилось, как команда отреагировала на пропущенный мяч.

Муса был блистателен. Я наблюдал за ним в последнее время и думаю, что он стал лучше понимать английский футбол», — цитирует Раньери пресс-служба «Лестера».
Регистрация: 20.12.2015
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Butcher
Vados,
Сосни тунца, чучело


Продай Мусца, подпиши Траорца, бутчело..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Butcher (Сегодня, 20:19) #
  • -3
  •  (5)

Vados,
Сосни тунца, чучело
Регистрация: 20.12.2015
№1 Написал: Vados (Сегодня, 20:16) #
  • -3
  •  (7)

Заверните в ЦКГ пжалста smirk
Регистрация: 1.12.2016
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