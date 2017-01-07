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Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго на поле, если "Тоттенхэм" станет чемпионом (видео)
Дубль Мусы вывел "Лестер" в 1/16 финала Кубка Англии
В игре 1/32 финала Кубка Англии "Лестер" в гостях сумел одержать волевую победу над "Эвертоном" – 2:1.
Кубок Англии
1/32 финала
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия)
"Эвертон" - "Лестер Сити" 1:2
Гол: Лукаку, 63 - Муса, 66, 71
"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Уильямс, Мори, Холгейт (Деулофеу, 46), Баркли (Коне, 75), Дэвис, Барри, Валенсия (Миральяс, 62), Лукаку
"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Чилвел, Хут, Морган, Ндиди, Менди, Грей (Фукс, 77), Дринкуотер, Олбрайтон (Капустка, 84), Уллоа (Муса, 35)
Предупреждения: Мори, 81, Капустка, 90
"Норвич Сити" - "Саутгемптон" 2:2
Голы: Дейк, 38, Уиттаккер, 52, Йосида, 67, Нейсмит, 90+2
"Норвич Сити": Макговерн, Уиттаккер, Ольссон, Мартин, Клозе (Беннетт, 69), Хаусон, Тетти, Притчард (Лафферти, 79), Джош Мёрфи (Джейкоб Мёрфи, 69), Джером, Нейсмит
"Саутгемптон": Льюис, Йосида, Бертранд, Стивенс, Дейк, Рид (Ромеу, 63), Симс (Редмонд, 78), Уорд-Праус, Хёйбьерг, Тадич, Лонг (Родригес, 63)
Предупреждения: Симс, 50, Тетти, 58
"Сандерленд" - "Бёрнли" 0:0
"Сандерленд": Манноне, Лав, Анхольт, Манкильо, Джилободжи, Денайер, Родуэлл, Ларссон (О'Ши, 84), Янузай, Дефо, Борини
"Бёрнли": Поуп, Тарковски, Уорд, Кин, Дариква, Дефур, Гудмундссон (Хендрик, 72), Эрфилд (Кайтли, 60), Бартон, Воукс, Грэй (Барнс, 72)
Предупреждения: Дариква, 69, Бартон, 89
Кубок Англии
1/32 финала
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия)
"Эвертон" - "Лестер Сити" 1:2
Гол: Лукаку, 63 - Муса, 66, 71
"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Уильямс, Мори, Холгейт (Деулофеу, 46), Баркли (Коне, 75), Дэвис, Барри, Валенсия (Миральяс, 62), Лукаку
"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Чилвел, Хут, Морган, Ндиди, Менди, Грей (Фукс, 77), Дринкуотер, Олбрайтон (Капустка, 84), Уллоа (Муса, 35)
Предупреждения: Мори, 81, Капустка, 90
"Норвич Сити" - "Саутгемптон" 2:2
Голы: Дейк, 38, Уиттаккер, 52, Йосида, 67, Нейсмит, 90+2
"Норвич Сити": Макговерн, Уиттаккер, Ольссон, Мартин, Клозе (Беннетт, 69), Хаусон, Тетти, Притчард (Лафферти, 79), Джош Мёрфи (Джейкоб Мёрфи, 69), Джером, Нейсмит
"Саутгемптон": Льюис, Йосида, Бертранд, Стивенс, Дейк, Рид (Ромеу, 63), Симс (Редмонд, 78), Уорд-Праус, Хёйбьерг, Тадич, Лонг (Родригес, 63)
Предупреждения: Симс, 50, Тетти, 58
"Сандерленд" - "Бёрнли" 0:0
"Сандерленд": Манноне, Лав, Анхольт, Манкильо, Джилободжи, Денайер, Родуэлл, Ларссон (О'Ши, 84), Янузай, Дефо, Борини
"Бёрнли": Поуп, Тарковски, Уорд, Кин, Дариква, Дефур, Гудмундссон (Хендрик, 72), Эрфилд (Кайтли, 60), Бартон, Воукс, Грэй (Барнс, 72)
Предупреждения: Дариква, 69, Бартон, 89
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