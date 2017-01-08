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Алексей Миранчук. Играть или зарабатывать?
Каждому человеку приходится в своей жизни делать важный выбор, от которого порой зависит его будущее. Не являются исключением и футболисты, получающие в течение своей карьеры немало заманчивых предложений, подобно тех, что сейчас имеет Алексей Миранчук. Rusfootball.info рассуждает, почему одному из самых многообещающих футболистов страны не следует принимать скоропалительных решений, а лучше задуматься о продлении контракта с «Локомотивом».
В наши дни стать хорошим футболистом очень непросто, а отличным - тем паче. Уж слишком много искушений «подающему надежды» приходится преодолевать в процессе своего становления. Особенно трудно бороться с желанием быстро заработать. Понятно, что век футболиста недолог, и за короткое время ему нужно многое успеть, в том числе и обеспечить себе безбедную старость. Поэтому не стоит удивляться, что молодой футболист с зарплатой в 50 тысяч евро в год, узнав, что его готовы закидать евробанкнотами в Казани, едва не потерял голову. Как вы уже догадались, речь идёт об Алексее Миранчуке, который в последние дни стал главным ньюсмейкером российского футбола.
Предложение «Рубина»
«Рубин» предложил Миранчуку, у которого контракт с «Локомотивом» истекает в конце нынешнего сезона, 2,5 миллионов евро в год и 3 миллиона подъемных, а «железнодорожникам» за трансфер 3 миллиона. В то же время московский клуб меньше чем за 8 миллионов отдавать в Казань своего юного плеймейкера не намерен. В свою очередь, «Локомотив» к вящей радости агентов Миранчука начал вести переговоры с футболистом, предложив тому в год 1,8 миллионов и 2 миллиона подъёмных, которые пойдут на прокорм алчным агентам. Здесь-то и возникает вопрос, какой вариант предпочтёт Миранчук?
Будет ли у Миранчука в Казани право на ошибку?
На первый взгляд, предложение «Рубина» в финансовом плане кажется более выгодным, особенно будет чем поживиться в этом случае агентам, однако в футбольном смысле, если он, конечно, всё же интересует Миранчука, здесь всё не так однозначно. В «Рубине» в средней линии действуют добротные легионеры, которые так просто не уступят своё рабочее место на поле дорогому новичку из первопрестольной. Тем более, если Алексей не будет впечатлять статистикой, как в последнее время в «Локомотиве». Напомню, что в шестнадцати матчах первой половины сезона 2016/17 21-летный атакующий полузащитник забил всего один гол и сделал одну голевую передачу, что крайне мало для созидающего игрока. При всех своих несомненных футбольных качествах: скорость, техника, дриблинг, быстрота принятия решений – его КПД на поле пока оставляет желать лучшего, и это ещё, мягко говоря.
Вряд ли в Казани дадут Алексею полный карт-бланш, как это происходит в «Локомотиве», где готовы ждать, пока один из самых талантливых игроков России состоится как футболист. В Черкизове ему гарантировано место в основном составе, и здесь он сможет и дальше прогрессировать как футболист, а вот что будет в «Рубине» - одному Богу известно. Не исключено, что там его посадят на банку при первых же неудачах.
Кстати, еще один многообещающий экс – железнодорожник Рифат Жемалетдинов, который в июле присоединился к казанцам, пока не смог пробиться в основу. Понятно, что это игроки разных калибров, ведь Алексей уже выступает за национальную сборную. Тем не менее, на этот момент следует обратить внимание. Возможно, Миранчуку стоит всерьёз задуматься, чего он больше хочет: играть или зарабатывать? Тем более что 1,8 миллионов в год - это очень даже приличные деньги. По некоторым данным, если юный полузащитник продлит контракт с «Локомотивом», то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде, уступая только Ведрану Чорлуке.
В ЦСКА, «Спартак» или «Зенит»?
Есть мнение, что Миранчук остановился в своём развитии, и, мол, чтобы встряхнуться, ему нужно сменить обстановку: попробовать себя в другой команде. Понятно, что трансферную стоимость молодого «железнодорожника» потянет не каждый клуб. Здесь мы можем говорить о таких благополучных в финансовом плане коллективах, как «Зенит», ЦСКА или «Спартак». На мой субъективный взгляд, из этой троицы наиболее заинтересованным покупателем мог бы быть ЦСКА, особенно в том случае, если армейцы надолго потеряют Романа Ерёменко. Однако, называя ЦСКА благополучным в финансовом плане клубом, я, пожалуй, несколько погорячился. Изыскать деньги на покупку Миранчука для Гинера будет довольно проблематично, а если финансы всё же и появятся, то, он их в первую очередь использует для приобретения забивного форварда.
В «Спартаке» летом интересовались молодым дарованием, однако с тех пор в клубе многое поменялось: Ананидзе и Попов заиграли очень прилично в первой половине чемпионата, и вряд ли сбавят обороты. Так что необходимость в Миранчуке уже отпала. К тому же средняя линия «народной команды», вероятно, в ближайшем будущем пополнится «железнодорожником» Самедовым.
Что касается «Зенита», то там с финансами всё замечательно, а значит, они смогут сделать предложение, от которого Миранчук и его агенты не смогут отказаться. Вопрос, нужен ли он питерцам? Конкуренция в средней линии и в атаке у них очень серьёзная. Правда, направился в Поднебесную на заработки Витсель, и получается, что Алексей «Зениту» сейчас, как минимум, не помешает. Но здесь же имеется и серьёзный риск для Миранчука. Сомнительно, что Луческу проявит большое терпение в случае, если у Алексея что-то пойдёт не так на берегах Невы.
Торопиться не надо! (с)
После ухода с большой футбольной сцены Андрея Аршавина мы с особым вниманием следим за появлением юных футболистов с плеймейкерскими задатками. Российскому футболу и национальной сборной явно не хватает «разыгрывающего», и сейчас многие надеются, что новым фантазисто станет Алексей Миранчук. Но для этого ему надо больше думать о футболе, о своём профессиональном росте, и меньше слушать агентов. Станет лидером клуба и сборной – со временем заработает в разы больше, чем предлагают ему сейчас. Погонится за сиюминутной выгодой – рискует потерять очень многое, в том числе и загубить свою многообещающую карьеру.
Здесь я солидарен с Юрием Павловичем, который полагает, что Миранчук слишком торопится. Алексею нужно ещё пару лет поиграть в «Локомотиве», где ему по-настоящему доверяют. Молодому футболисту важно закрепить себя в той ауре и окружении, что у него есть сейчас. Прежде чем принимать решение о переходе в другой клуб, он должен состояться как футболист, а иначе российский футбол рискует потерять очень перспективного игрока.
Игорь Селищев. Rusfootball.info
В наши дни стать хорошим футболистом очень непросто, а отличным - тем паче. Уж слишком много искушений «подающему надежды» приходится преодолевать в процессе своего становления. Особенно трудно бороться с желанием быстро заработать. Понятно, что век футболиста недолог, и за короткое время ему нужно многое успеть, в том числе и обеспечить себе безбедную старость. Поэтому не стоит удивляться, что молодой футболист с зарплатой в 50 тысяч евро в год, узнав, что его готовы закидать евробанкнотами в Казани, едва не потерял голову. Как вы уже догадались, речь идёт об Алексее Миранчуке, который в последние дни стал главным ньюсмейкером российского футбола.
Предложение «Рубина»
«Рубин» предложил Миранчуку, у которого контракт с «Локомотивом» истекает в конце нынешнего сезона, 2,5 миллионов евро в год и 3 миллиона подъемных, а «железнодорожникам» за трансфер 3 миллиона. В то же время московский клуб меньше чем за 8 миллионов отдавать в Казань своего юного плеймейкера не намерен. В свою очередь, «Локомотив» к вящей радости агентов Миранчука начал вести переговоры с футболистом, предложив тому в год 1,8 миллионов и 2 миллиона подъёмных, которые пойдут на прокорм алчным агентам. Здесь-то и возникает вопрос, какой вариант предпочтёт Миранчук?
Будет ли у Миранчука в Казани право на ошибку?
На первый взгляд, предложение «Рубина» в финансовом плане кажется более выгодным, особенно будет чем поживиться в этом случае агентам, однако в футбольном смысле, если он, конечно, всё же интересует Миранчука, здесь всё не так однозначно. В «Рубине» в средней линии действуют добротные легионеры, которые так просто не уступят своё рабочее место на поле дорогому новичку из первопрестольной. Тем более, если Алексей не будет впечатлять статистикой, как в последнее время в «Локомотиве». Напомню, что в шестнадцати матчах первой половины сезона 2016/17 21-летный атакующий полузащитник забил всего один гол и сделал одну голевую передачу, что крайне мало для созидающего игрока. При всех своих несомненных футбольных качествах: скорость, техника, дриблинг, быстрота принятия решений – его КПД на поле пока оставляет желать лучшего, и это ещё, мягко говоря.
Вряд ли в Казани дадут Алексею полный карт-бланш, как это происходит в «Локомотиве», где готовы ждать, пока один из самых талантливых игроков России состоится как футболист. В Черкизове ему гарантировано место в основном составе, и здесь он сможет и дальше прогрессировать как футболист, а вот что будет в «Рубине» - одному Богу известно. Не исключено, что там его посадят на банку при первых же неудачах.
Кстати, еще один многообещающий экс – железнодорожник Рифат Жемалетдинов, который в июле присоединился к казанцам, пока не смог пробиться в основу. Понятно, что это игроки разных калибров, ведь Алексей уже выступает за национальную сборную. Тем не менее, на этот момент следует обратить внимание. Возможно, Миранчуку стоит всерьёз задуматься, чего он больше хочет: играть или зарабатывать? Тем более что 1,8 миллионов в год - это очень даже приличные деньги. По некоторым данным, если юный полузащитник продлит контракт с «Локомотивом», то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде, уступая только Ведрану Чорлуке.
В ЦСКА, «Спартак» или «Зенит»?
Есть мнение, что Миранчук остановился в своём развитии, и, мол, чтобы встряхнуться, ему нужно сменить обстановку: попробовать себя в другой команде. Понятно, что трансферную стоимость молодого «железнодорожника» потянет не каждый клуб. Здесь мы можем говорить о таких благополучных в финансовом плане коллективах, как «Зенит», ЦСКА или «Спартак». На мой субъективный взгляд, из этой троицы наиболее заинтересованным покупателем мог бы быть ЦСКА, особенно в том случае, если армейцы надолго потеряют Романа Ерёменко. Однако, называя ЦСКА благополучным в финансовом плане клубом, я, пожалуй, несколько погорячился. Изыскать деньги на покупку Миранчука для Гинера будет довольно проблематично, а если финансы всё же и появятся, то, он их в первую очередь использует для приобретения забивного форварда.
В «Спартаке» летом интересовались молодым дарованием, однако с тех пор в клубе многое поменялось: Ананидзе и Попов заиграли очень прилично в первой половине чемпионата, и вряд ли сбавят обороты. Так что необходимость в Миранчуке уже отпала. К тому же средняя линия «народной команды», вероятно, в ближайшем будущем пополнится «железнодорожником» Самедовым.
Что касается «Зенита», то там с финансами всё замечательно, а значит, они смогут сделать предложение, от которого Миранчук и его агенты не смогут отказаться. Вопрос, нужен ли он питерцам? Конкуренция в средней линии и в атаке у них очень серьёзная. Правда, направился в Поднебесную на заработки Витсель, и получается, что Алексей «Зениту» сейчас, как минимум, не помешает. Но здесь же имеется и серьёзный риск для Миранчука. Сомнительно, что Луческу проявит большое терпение в случае, если у Алексея что-то пойдёт не так на берегах Невы.
Торопиться не надо! (с)
После ухода с большой футбольной сцены Андрея Аршавина мы с особым вниманием следим за появлением юных футболистов с плеймейкерскими задатками. Российскому футболу и национальной сборной явно не хватает «разыгрывающего», и сейчас многие надеются, что новым фантазисто станет Алексей Миранчук. Но для этого ему надо больше думать о футболе, о своём профессиональном росте, и меньше слушать агентов. Станет лидером клуба и сборной – со временем заработает в разы больше, чем предлагают ему сейчас. Погонится за сиюминутной выгодой – рискует потерять очень многое, в том числе и загубить свою многообещающую карьеру.
Здесь я солидарен с Юрием Павловичем, который полагает, что Миранчук слишком торопится. Алексею нужно ещё пару лет поиграть в «Локомотиве», где ему по-настоящему доверяют. Молодому футболисту важно закрепить себя в той ауре и окружении, что у него есть сейчас. Прежде чем принимать решение о переходе в другой клуб, он должен состояться как футболист, а иначе российский футбол рискует потерять очень перспективного игрока.
Игорь Селищев. Rusfootball.info
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