По ходу сезона 2025/2026 из обеих команд ушли главные тренеры Деян Станкович и Валерий Карпин соответственно.
"В "Динамо" совершили просчет. Зачем было Валерию Карпину совмещать два поста? Получилось неудачно. А "Спартак"… При Станковиче команда неплохо играла. Но поведение самого тренера было не джентльменским. Но "Спартак" все равно не хочет своих, доморощенных тренеров. Хотя достойные кандидаты есть", — отметил Орлов в беседе с "Чемпионатом".
Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после отставки Станковича назначили Вадима Романова. В "Динамо" и.о. главного тренера стал Ролан Гусев, которого 23 декабря утвердили в должности минимум до конца сезона 2025/2026.
По итогам первой части чемпионата "Спартак" с 29 баллами располагается на 6-м месте турнирной таблицы РПЛ, "Динамо" с 21 очком занимает 10-ю позицию.
Орлов высказался о проблемах с тренерами в "Спартаке" и "Динамо"
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о тренерском вопросе в московских "Спартаке" и "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"