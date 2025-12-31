Матчи Скрыть

Орлов высказался о проблемах с тренерами в "Спартаке" и "Динамо"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о тренерском вопросе в московских "Спартаке" и "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
По ходу сезона 2025/2026 из обеих команд ушли главные тренеры Деян Станкович и Валерий Карпин соответственно.

"В "Динамо" совершили просчет. Зачем было Валерию Карпину совмещать два поста? Получилось неудачно. А "Спартак"… При Станковиче команда неплохо играла. Но поведение самого тренера было не джентльменским. Но "Спартак" все равно не хочет своих, доморощенных тренеров. Хотя достойные кандидаты есть", — отметил Орлов в беседе с "Чемпионатом".

Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после отставки Станковича назначили Вадима Романова. В "Динамо" и.о. главного тренера стал Ролан Гусев, которого 23 декабря утвердили в должности минимум до конца сезона 2025/2026.

По итогам первой части чемпионата "Спартак" с 29 баллами располагается на 6-м месте турнирной таблицы РПЛ, "Динамо" с 21 очком занимает 10-ю позицию.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится