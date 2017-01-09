Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Павел Погребняк: по поводу моего будущего в "Динамо" ничего не решено

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк сообщил, что пока не определился со своим будущим. Ранее футболист говорил, что собирается покинуть московский клуб в январе.

"К сожалению, по поводу моего будущего пока ещё ничего не решено. Сейчас в планах пройти медобследование, а там время покажет.

Выплатили ли нам зарплату? Пока нет. Если честно, я еще не интересовался, когда это произойдет", - цитирует Погребняка "Чемпионат".
Теги: Погребняк Динамо
Сегодня, 12:44
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 13:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
опять палено появился его же давно выбросили на помойку а он опять рвется во придурок
Регистрация: 1.04.2013
№3 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 13:26) #
  • -2
  •  (2)

Будешь тренером, хули там мелочиться. не нужна никому динама


--------------------
Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:23) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Паша! Нет у тебя будущего не только в Динамо (так как и у ФК Динамо будущее во мраке), но и в любом другом клубе.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: darmidon 7 (Сегодня, 12:50) #
  • +1
  •  (3)

Сьебись ты уже.Единственное полезное действие для клуба будет.
Регистрация: 5.08.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.