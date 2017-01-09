Удар малазийского футболиста со штрафного стал лучшим голом 2016 года

Гол футболиста "Пулау Пинанг" Фаиза Субри в ворота "Паханга" ударом со штрафного признан самым красивым в 2016 году по версии ФИФА.



Субри получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009 года футболисту (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.



