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Удар малазийского футболиста со штрафного стал лучшим голом 2016 года

Гол футболиста "Пулау Пинанг" Фаиза Субри в ворота "Паханга" ударом со штрафного признан самым красивым в 2016 году по версии ФИФА.

Субри получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009 года футболисту (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.

Сегодня, 22:13
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№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Цитата: tiki
второй - Данюшка?ахах)хотя накрутил не хило


Это была дама. )))


В мире есть добрая мода на женские славянские имена.. Это приятно..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: evgen Псков (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Мы ж не на природу любуемся? Ветер тоже листья кружит.
Красота в футболе - это симбиоз командного взаимодействия, личных качеств футболиста и куража.
Я бы в этом смысле удары со штрафного исключил из номинации.
Выбирать всегда нужно из:
- многоходовая комбинация
- красивая обводка
- удар с лёта
Вот если бы он так ударил из района этой точки в касание, завершая длинный перевод с правого фланга - это был бы превосходнейший гол.


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Спартак!
Регистрация: 4.04.2007
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:50) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
Цитата: tiki
второй - Данюшка?ахах)хотя накрутил не хило


Это была дама. )))

да нууууууу???? О.о
может потому и не слышал...я просто и за сборными то этими не слежу.тем более что у них игроков хватает на пару сборных


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 22:43) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
второй - Данюшка?ахах)хотя накрутил не хило


Это была дама. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:34) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Смотрящий
Цитата: tiki
второй - Данюшка?ахах)хотя накрутил не хило
а вот про штрафной - спору нет....правда так снесло, будто там дикий ветер был


Это он так лихо подкрутил ))

Карлос с францией отдыхает...
но реально...траектория вообще нереальная


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:31) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
второй - Данюшка?ахах)хотя накрутил не хило
а вот про штрафной - спору нет....правда так снесло, будто там дикий ветер был


Это он так лихо подкрутил ))


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Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
второй - Данюшка?ахах)хотя накрутил не хило
а вот про штрафной - спору нет....правда так снесло, будто там дикий ветер был


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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