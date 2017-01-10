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Футболист из Нигерии попросился на просмотр в "Урал" через Деда Мороза

Футболист из Нигерии воспользовался почтой футбольного Деда Мороза, которая впервые появилась в Ледовом городке Екатеринбурга, чтобы попроситься на просмотр в футбольный клуб "Урал".

"В почтовом ящике оказалось 26 фотографий футболиста из Нигерии, и все они подписаны вручную. На обратной стороне каждой фотокарточки некая "Снегурочка" просит взять на просмотр талантливого игрока", - сказали в пресс-службе "Урала".

Всего в новогодние каникулы свои письма футбольному Деду Морозу отправили несколько сотен человек.

"Возраст отправителей оказался самым разным, самому юному - восемь месяцев, самому взрослому - 65 лет. Некоторые просили форму и мяч с автографом, некоторые - тренировку с футболистами, очень много было запросов на билеты на матчи "Урала", а также билеты на матчи ЧМ по футболу. Девушки просили Деда Мороза познакомить их с неженатыми футболистами "Урала", - добавили в пресс-службе.

Для того чтобы отправить свое желание футбольному Деду Морозу, необходимо было написать письмо и опустить его в специальный ящик в Ледовом городке на главной городской площади. Главное условие - желание должно быть связано с футболом.

ФК "Урал"
Теги: Урал
Сегодня, 11:44
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№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:20) #
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Болеет за:
«Ростов»
Всё логично . Урал , снег , мороз , Дед Мороз ! Из Африки на Урал - контраст обеспечен . А может и контракт ! smile
Регистрация: 23.09.2016
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