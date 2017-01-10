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Футболист из Нигерии попросился на просмотр в "Урал" через Деда Мороза
Футболист из Нигерии воспользовался почтой футбольного Деда Мороза, которая впервые появилась в Ледовом городке Екатеринбурга, чтобы попроситься на просмотр в футбольный клуб "Урал".
"В почтовом ящике оказалось 26 фотографий футболиста из Нигерии, и все они подписаны вручную. На обратной стороне каждой фотокарточки некая "Снегурочка" просит взять на просмотр талантливого игрока", - сказали в пресс-службе "Урала".
Всего в новогодние каникулы свои письма футбольному Деду Морозу отправили несколько сотен человек.
"Возраст отправителей оказался самым разным, самому юному - восемь месяцев, самому взрослому - 65 лет. Некоторые просили форму и мяч с автографом, некоторые - тренировку с футболистами, очень много было запросов на билеты на матчи "Урала", а также билеты на матчи ЧМ по футболу. Девушки просили Деда Мороза познакомить их с неженатыми футболистами "Урала", - добавили в пресс-службе.
Для того чтобы отправить свое желание футбольному Деду Морозу, необходимо было написать письмо и опустить его в специальный ящик в Ледовом городке на главной городской площади. Главное условие - желание должно быть связано с футболом.
ФК "Урал"
"В почтовом ящике оказалось 26 фотографий футболиста из Нигерии, и все они подписаны вручную. На обратной стороне каждой фотокарточки некая "Снегурочка" просит взять на просмотр талантливого игрока", - сказали в пресс-службе "Урала".
Всего в новогодние каникулы свои письма футбольному Деду Морозу отправили несколько сотен человек.
"Возраст отправителей оказался самым разным, самому юному - восемь месяцев, самому взрослому - 65 лет. Некоторые просили форму и мяч с автографом, некоторые - тренировку с футболистами, очень много было запросов на билеты на матчи "Урала", а также билеты на матчи ЧМ по футболу. Девушки просили Деда Мороза познакомить их с неженатыми футболистами "Урала", - добавили в пресс-службе.
Для того чтобы отправить свое желание футбольному Деду Морозу, необходимо было написать письмо и опустить его в специальный ящик в Ледовом городке на главной городской площади. Главное условие - желание должно быть связано с футболом.
ФК "Урал"
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