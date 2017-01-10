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Тульский "Арсенал" поздравил Эммануэля Фримпонга с 25-летием

Тульский "Арсенал" поздравил своего полузащитника Эммануэля Фримпонга с днём рождения.

"10 января день рождения отмечает полузащитник "Арсенала" Эммануэль Фримпонг. Легионеру тульских оружейников исполнилось 25 лет – самый подходящий момент, чтобы демонстрировать на поле лучшие игровые качества. Именно этого ждут от Фримпонга тренеры "Арсенала" и болельщики.

Поздравляем Эммануэля с 25-летием и желаем здоровья, счастья, солнечного настроения и ярких матчей в составе красно-желтой команды. Happy birthday, Emmanuel!" - говорится на сайте тульского "Арсенала".
Теги: Арсенал Тула Фримпонг
Сегодня, 11:52
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Melodie d'amour chantait le coeur d'Emmanuelle..

Школоте не понять.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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