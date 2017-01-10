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ФИФА утвердила увеличение числа участников чемпионатов мира до 48 команд

Совет Международной федерации футбола одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, сообщается в официальном твиттере.

Решение было принято на заседании совета в Цюрихе во вторник. Новый формат будет действовать начиная с чемпионата мира 2026 года. Члены совета проголосовали за увеличение числа команд-участниц до 48 единогласно.

Газета.ru
Сегодня, 12:58
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(2)
№5 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 13:20) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
У России появляются призрачные шансы
Регистрация: 10.08.2007
№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 13:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Зато позорится будем чаще
Регистрация: 18.03.2012
№3 Написал: zeracool москва (Сегодня, 13:12) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
не фаакт, и при таком кол-ве можем не попасть!!!)))
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: Бутурлиновка Царские палаты (Сегодня, 13:11) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Факел»
ВсЁ, все балдеем. Теперь мы вечные финальные участники всех ЧМ, но только начиная с 2026 г.Наверно, отменят и отборочные игры. По пригласительным будут команды приезжать на финалы.
Регистрация: 17.03.2010
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 13:08) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
больше не будем ЧМ пропускать
Регистрация: 18.08.2013
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