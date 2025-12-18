Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Журова: украинцы могут только "блюрить" Сафонова на матчах "ПСЖ"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила выступление Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Фото: Getty Images
Вчера, 17 декабря, "ПСЖ" обыграл "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1). В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре подряд удара с точки.

"Спортсмен самодостаточный, который понимает, чего хочет, не обращает внимания на все разговоры вокруг. Он дождался своего часа и всем все доказал. Можно пожелать Матвею только удачи.

А вот Украине и ее болельщикам придется смириться с тем, что Сафонов будет играть. Если владельцу клуба и главному тренеру нужен игрок, то они будут его задействовать вне зависимости от национальности и политической ситуации. Украинцам можно посоветовать только "блюрить" Сафонова во время матчей "ПСЖ", — отметила Журова в беседе с "Матч ТВ".

Матч с "Фламенго" стал для Матвея Сафонова четвертым в сезоне. С "ПСЖ" россиянин выиграл уже шесть титулов. Напомним, с этого сезона за парижскую команду также выступает украинский защитник Илья Забарный.

