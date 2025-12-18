Вчера, 17 декабря, "ПСЖ" обыграл "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1). В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре подряд удара с точки.
"Спортсмен самодостаточный, который понимает, чего хочет, не обращает внимания на все разговоры вокруг. Он дождался своего часа и всем все доказал. Можно пожелать Матвею только удачи.
А вот Украине и ее болельщикам придется смириться с тем, что Сафонов будет играть. Если владельцу клуба и главному тренеру нужен игрок, то они будут его задействовать вне зависимости от национальности и политической ситуации. Украинцам можно посоветовать только "блюрить" Сафонова во время матчей "ПСЖ", — отметила Журова в беседе с "Матч ТВ".
Матч с "Фламенго" стал для Матвея Сафонова четвертым в сезоне. С "ПСЖ" россиянин выиграл уже шесть титулов. Напомним, с этого сезона за парижскую команду также выступает украинский защитник Илья Забарный.
Журова: украинцы могут только "блюрить" Сафонова на матчах "ПСЖ"
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила выступление Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Фото: Getty Images