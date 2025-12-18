Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Клубы РПЛ недовольны новым предложением букмекера – источник

Клубы Российской Премьер-Лиги остались недовольны предложением Winline по спонсорству на четырехлетний цикл, начиная с сезона-2026/27.
Фото: РПЛ
Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на несколько анонимных источников. По информации издания, букмекер предложил 2,7 миллиарда рублей в год, 500 миллионов из которых должны уйти на маркетинг. Согласно действующему договору, сумма выплат составляет около 4 миллиардов рублей в год, включая маркетинговые расходы. Отмечается, что это предложение оказалось ниже ожиданий клубов.

Переговоры между Российской Премьер-Лигой и Winline продолжаются. У букмекера есть право на приоритетное предложение по продлению контракта, но он ждет решение РПЛ до 31 декабря.

Winline начал сотрудничать с РПЛ летом 2022 года после того, как "Лига ставок" аннулировала свое соглашение с лигой.

