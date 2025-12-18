Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на несколько анонимных источников. По информации издания, букмекер предложил 2,7 миллиарда рублей в год, 500 миллионов из которых должны уйти на маркетинг. Согласно действующему договору, сумма выплат составляет около 4 миллиардов рублей в год, включая маркетинговые расходы. Отмечается, что это предложение оказалось ниже ожиданий клубов.
Переговоры между Российской Премьер-Лигой и Winline продолжаются. У букмекера есть право на приоритетное предложение по продлению контракта, но он ждет решение РПЛ до 31 декабря.
Winline начал сотрудничать с РПЛ летом 2022 года после того, как "Лига ставок" аннулировала свое соглашение с лигой.
Клубы РПЛ недовольны новым предложением букмекера – источник
Клубы Российской Премьер-Лиги остались недовольны предложением Winline по спонсорству на четырехлетний цикл, начиная с сезона-2026/27.
Фото: РПЛ