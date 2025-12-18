Первый отрезок чемпионата России 2025/2026 армейцы завершили на 4-м месте турнирной таблицы с 36 очками в активе.
"ЦСКА даже на третье место не попадают. По моей аналитике, по турам, календарю. Им тяжело будет оказаться в тройке", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".
Отставание ЦСКА от лидера турнирной таблицы РПЛ "Краснодара" на данный момент составляет 4 очка. Чемпионат России вернется после зимнего перерыва в конце февраля 2026 года. В 19 туре армейцы сыграют в гостях с "Ахматом" (8-е место, 22 очка).
Бубнов допускает, что ЦСКА не попадет в топ-3 по итогам сезона 2025/2026
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах московского ЦСКА финишировать в первой тройке Российской Премьер-Лиги текущего сезона.
Фото: ПФК ЦСКА