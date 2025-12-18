Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Бубнов допускает, что ЦСКА не попадет в топ-3 по итогам сезона 2025/2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах московского ЦСКА финишировать в первой тройке Российской Премьер-Лиги текущего сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
Первый отрезок чемпионата России 2025/2026 армейцы завершили на 4-м месте турнирной таблицы с 36 очками в активе.

"ЦСКА даже на третье место не попадают. По моей аналитике, по турам, календарю. Им тяжело будет оказаться в тройке", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".

Отставание ЦСКА от лидера турнирной таблицы РПЛ "Краснодара" на данный момент составляет 4 очка. Чемпионат России вернется после зимнего перерыва в конце февраля 2026 года. В 19 туре армейцы сыграют в гостях с "Ахматом" (8-е место, 22 очка).

