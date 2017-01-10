Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:44
Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Вчера 23:33
Звездан Мисимович завершил карьеру футболиста (1)
Звездан Мисимович завершил карьеру футболиста (1)
Вчера 23:21
Маттиа Перин разорвал крестообразные связки
Маттиа Перин разорвал крестообразные связки
Вчера 23:21
Агент: "Спартак"? Фонте не захочет ехать в Россию (7)
Агент: "Спартак"? Фонте не захочет ехать в Россию (7)
Вчера 23:06
Андрей Созин: сокращать количество команд в РФПЛ не нужно (1)
Андрей Созин: сокращать количество команд в РФПЛ не нужно (1)
Вчера 23:00
Форвард "Волгаря" может перейти в "Анжи"
Форвард "Волгаря" может перейти в "Анжи"
Вчера 22:28
Полузащитник "Астаны" перейдет в "Валенсию" (1)
Полузащитник "Астаны" перейдет в "Валенсию" (1)
Вчера 21:58
Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии ФИФА (5)
Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии ФИФА (5)
Вчера 21:56
"Зенит" проходит медосмотр (видео) (6)
"Зенит" проходит медосмотр (видео) (6)
Вчера 21:43
Клаудио Раньери - лучший тренер года по версии ФИФА (5)
Клаудио Раньери - лучший тренер года по версии ФИФА (5)
Вчера 21:18
Переход Юры Мовсисяна из "Спартака" назван одним из крупнейших в истории "Реал Солт-Лейк" (5)
Переход Юры Мовсисяна из "Спартака" назван одним из крупнейших в истории "Реал Солт-Лейк" (5)
Вчера 21:09
Витиньо вернулся в ЦСКА после двухгодичной аренды (11)
Витиньо вернулся в ЦСКА после двухгодичной аренды (11)
"Ростов": у Кристиана Нобоа много предложений, он хочет покинуть команду
Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа изъявил желание уйти из команды; в случае поступления хорошего предложения клуб готов отпустить игрока, рассказал член совета директоров "Ростова" Али Узденов.
"Нобоа для клуба сделал очень многое, мы очень ему благодарны. Мы понимаем его желание поиграть в другой команде. Если клуб и Кристиан найдут новую команду, то по взаимному согласию сторон и в случае хорошего предложения мы готовы его отпустить.
У него очень много сейчас предложений - как из европейских команд, так и из топ-клубов российской премьер-лиги", - цитирует Узденова ТАСС.
Также член совета директоров команды рассказал, что "Ростов" планирует приобрести два-три игрока в зимнее трансферное окно.
"Надеемся подписать по одному игроку в каждую из линий - атаку, полузащиту и нападение", - рассказал Узденов.
"Нобоа для клуба сделал очень многое, мы очень ему благодарны. Мы понимаем его желание поиграть в другой команде. Если клуб и Кристиан найдут новую команду, то по взаимному согласию сторон и в случае хорошего предложения мы готовы его отпустить.
У него очень много сейчас предложений - как из европейских команд, так и из топ-клубов российской премьер-лиги", - цитирует Узденова ТАСС.
Также член совета директоров команды рассказал, что "Ростов" планирует приобрести два-три игрока в зимнее трансферное окно.
"Надеемся подписать по одному игроку в каждую из линий - атаку, полузащиту и нападение", - рассказал Узденов.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.