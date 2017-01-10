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"Ростов": у Кристиана Нобоа много предложений, он хочет покинуть команду

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа изъявил желание уйти из команды; в случае поступления хорошего предложения клуб готов отпустить игрока, рассказал член совета директоров "Ростова" Али Узденов.

"Нобоа для клуба сделал очень многое, мы очень ему благодарны. Мы понимаем его желание поиграть в другой команде. Если клуб и Кристиан найдут новую команду, то по взаимному согласию сторон и в случае хорошего предложения мы готовы его отпустить.

У него очень много сейчас предложений - как из европейских команд, так и из топ-клубов российской премьер-лиги", - цитирует Узденова ТАСС.

Также член совета директоров команды рассказал, что "Ростов" планирует приобрести два-три игрока в зимнее трансферное окно.

"Надеемся подписать по одному игроку в каждую из линий - атаку, полузащиту и нападение", - рассказал Узденов.
Теги: Ростов Нобоа
Сегодня, 12:59
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№6 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 13:14) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Одиссей
Ну если и отпускать то только за рубеж. Негоже усиливать конкурентов.

Конечно лучше за рубеж ! Даже тот же Амкар возьмёт и уже не айс ! Хотя туда он не пойдёт .
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:09) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Российский аякс или вильяреал
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 13:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Ну если и отпускать то только за рубеж. Негоже усиливать конкурентов.
Регистрация: 20.02.2013
№3 Написал: Батька (Сегодня, 13:08) #
  • -3
  •  (3)

"Надеемся подписать по одному игроку в каждую из линий - атаку, полузащиту и нападение", - рассказал Узденов.

laughing лучше бы в разные линии - атаку, нападение и форварда ))
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 13:07) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Нобоа молодец . За Ростов играл самоотвеженно ! Хочет уйти - надо отпустить . Только позицию его не просрать и взять классного игрока на неё .
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
зеня подкатывает


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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