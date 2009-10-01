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"Зенит" может потратить 5 млн евро на двух румынских футболистов

Ряды питерского "Зенита" могут пополнить два игрока из "Вииторула", который лидирует в чемпионате Румынии.

В сферу интересов сине-бело-голубых попали полузащитник Рэзван Марин и Ромарио Бензар, сообщает sport.ro

За обоих руководство "Вииторула" просит 5 млн евро.
Теги: Зенит
Сегодня, 16:01
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22
(1)
№22 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:48) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spiri
Полагаю,Мирча хочет создать две альтернативные команды как в Шахтере!


Бразильскую и румынскую? ))


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Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
№21 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:33) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ssskkkbbb
Так что, ОЧЕНЬ медленно-медленно спустимся с горы...

Ты чего то сегодня раздухарился не в меру. Ты везде и тебя много.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№20 Написал: Капитан Зеленый СССР (Сегодня, 17:32) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Ключевое слово "могут"!
Регистрация: 5.05.2013
№19 Написал: Wonderland (Сегодня, 17:17) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: ssskkkbbb
Даже с ТАКИМ якорем и твоим геморроем имеет следующее

1) Глава РФС - либо один, либо другой чиновник КЛУБА
2) В пользу данного клуба не только СУДЯТ всегда, но и регулярнор переписывают правила
3) Деньги в клуб вбухиваются все время ТАКИЕ, которых целиком остальной ПЛ хватило. Например на стадион "для города". При включенном админресурсе
4) А итог - "если бы мы потратили 100 млн за одно окно на усиление и даже не вышли из группы - команду бы просто вывели и расстреляли"

ИТОГ: Ни одна команда СССР/России НИКОГДА не пользовалась такой поддержкой СВЕРХУ. И при этом Зина в вечной жопе собирает "сраные Твенте" в ЕК и и "наша цель золото России" дома, уныло постукивая лбами о ростральные колонны, отбивая 100 лям. Кстати, с отбитием вас, не просто "отбили", ваши там шепелявили, что еще и "заработали 21 лям, продав за 7" laughing
"Сине-бело-голые", у разбитого корыта. Цыганочку давай, с выходом! Из бачка laughing


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№18 Написал: vertel латвия (Сегодня, 17:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Saveger СПб (Сегодня, 16:53) #
Болеет за:
«Зенит»
сколько можно мусор приобретать? где известные европейские игроки? по сравнению с этими и приобретенным шлаком из аутсайдеров РФПЛ Роберт Мак - просто звезда
А кто сказал, что Мак звезда? Если вы не видите его ограниченность, после забитых им нескольких красивых мячей, то это ваши проблемы. А так, конечно, доля правды есть- мельчает Зенит, раньше покупали Халка, Витселя, Гарая, даже того же Гарсию из Манчестера, а теперь...
Регистрация: 13.11.2009
№17 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:07) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Wonderland
Если о футболе, то вы тут хренли влезли? У вас конек - азартные игры, еще со времен пана и Бухарова. И побухаровить тоже всегда обожали - вот только при чем здесь футбол? Кругом! И - в очко! В карты, всмысле, в карты, в другом смысле - подождешь, когда Молло с кокошкой подтянутся



"Уделал" )))) Даже с ТАКИМ якорем и твоим геморроем имеет следующее :

Чемпионат СССР / Чемпионат России:
Победитель (5): 1984, 2007, 2010, 2012, 2015
Серебряный призёр (3): 2003, 2013, 2014
Бронзовый призёр (4): 1980, 2001, 2009, 2016

Кубок СССР / Кубок России:
Обладатель (4): 1944, 1999, 2010, 2016
Финалист (3): 1939, 1984, 2002

Кубок сезона СССР / Суперкубок России:
Обладатель (5): 1985, 2008, 2011, 2015, 2016
Кубок Премьер-Лиги:
Обладатель (1): 2003

Кубок УЕФА:
Обладатель (1): 2008

Суперкубок УЕФА:
Обладатель (1): 2008

Кубок Интертото:
Финалист (1): 2000


Так что, ОЧЕНЬ медленно-медленно спустимся с горы...


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№16 Написал: safonas (Сегодня, 17:06) #
  • 0
  •  (2)

ну а что, вдруг получится и из толпы одного выловят стоящего


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№15 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
сколько можно мусор приобретать? где известные европейские игроки? по сравнению с этими и приобретенным шлаком из аутсайдеров РФПЛ Роберт Мак - просто звезда
Регистрация: 16.03.2010
№14 Написал: Wonderland (Сегодня, 16:52) #
  • -6
  •  (6)

Цитата: ssskkkbbb
тут о футболе

Если о футболе, то вы тут хренли влезли? У вас конек - азартные игры, еще со времен пана и Бухарова. И побухаровить тоже всегда обожали - вот только при чем здесь футбол? Кругом! И - в очко! В карты, всмысле, в карты, в другом смысле - подождешь, когда Молло с кокошкой подтянутся


--------------------
Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№13 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:49) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Wonderland
С какой горы, болотная ты цыганская дочь? Опять вас в горы занесло? К кому на этот раз? В роли "мохнатого шмеля" и Анжи и Терег уже побывали, и отлюбили цыганскую дочь, так что теперь езжай за любимым в ночь - вон, их аж двоих продают, со скидкой


Маэстро - словоблуд, тут о футболе, ваши эротические фантазии на перемене местным гопницам в уши лей, нам это не требуется, мы за твои "Де Зуевские" потуги и по мордам пройдемся.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№12 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:46) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Там ещё Пахтакор своих "звёзд" продает,за всех десятерых просит 100 баксов!!!!
Регистрация: 2.04.2012
№11 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 16:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Полагаю,Мирча хочет создать две альтернативные команды как в Шахтере!Неплохая мысль,но получится ли?? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№10 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:41) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
Мне кажется это самое масштабные трансферная компания за последние лет 15, уже 4 приобрели и еще столько же хотят...

Ага, масштабная, только общая стоимость этих четырех и 10 лямов не превышает. Берем откровенное говно.
Регистрация: 19.03.2010
№9 Написал: Wonderland (Сегодня, 16:39) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: ssskkkbbb
Мы медленно-медленно спустимся с горы....

С какой горы, болотная ты цыганская дочь? Опять вас в горы занесло? К кому на этот раз? В роли "мохнатого шмеля" и Анжи и Терег уже побывали, и отлюбили цыганскую дочь, так что теперь езжай за любимым в ночь - вон, их аж двоих продают, со скидкой laughing
"Сине-бело-голые"(с
) ме-едленно и печально спустятся с холма, где их и повяжут санитары laughing


--------------------
Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№8 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:35) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Wonderland
Может им проще в Бухарест переехать? а то давно никуда не уезжали. И город по названию им подходящий - Кержаков там спокойно набухарестившись сможет без прав разъезжать... И прочие их бухарики не потеряются, типа Анюкова



Не мельтеши, что ты все суетишься под ногами?

Мы медленно-медленно спустимся с горы....


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№7 Написал: Wonderland (Сегодня, 16:33) #
  • -4
  •  (8)

Может им проще в Бухарест переехать? а то давно никуда не уезжали. И город по названию им подходящий - Кержаков там спокойно набухарестившись сможет без прав разъезжать... И прочие их бухарики не потеряются, типа Анюкова


--------------------
Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№6 Написал: Вячеслав Корсаков Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ромарио!!!
Регистрация: 11.04.2016
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
Без защитников нынче Зенит играть будет?

Бензар вроде как и защитник.По крайней мере играл и там и в полузащите,может новый Ломбертс)Когда его покупали у Гента кто знал такого футболиста или верил,что он станет одной из легенд клуба и переживет четырех тренеров?


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 16:19) #
  • +4
  •  (4)

На опт перешли?)
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 16:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Без защитников нынче Зенит играть будет?


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:09) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит может купить всю румынскую лигу, только на кой?


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:07) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мне кажется это самое масштабные трансферная компания за последние лет 15, уже 4 приобрели и еще столько же хотят...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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