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Андрей Тихонов: качество игры Самодина мы знаем, поэтому и пригласили его

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов прокомментировал переход в команду Сергея Самодина, а также слухи о возможном уходе защитника Валерия Кичина.

"Я не общался с Валерием Кичиным насчёт интереса к нему со стороны китайских клубов. Если бы интерес был, то в клуб пришло бы какое-то письмо или запрос, но пока ничего нет. Думаю, что это может быть очередной вброс.

Сергей Самодин – хорошее приобретение для нас, он играл в Премьер-Лиге. Правильно ли мы сделали или нет, покажет только время. Качество игры Самодина и его возможности мы знаем, поэтому и пригласили в клуб", – цитирует Тихонова "Чемпионат".
Теги: Тихонов Енисей
Сегодня, 11:55
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