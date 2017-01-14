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Геннадий Орлов: наверное, можно сказать, что "Крестовский" - это памятник коррупции

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал свои слова об отсталости арены "Петровский" и поделился мнением о новом стадионе "Зенита".

– В эфире на радио вы довольно жестко "прошлись" по стадиону "Петровский" с точки зрения удобств. Даже назвали арену "отстоем". А новая, по-вашему, это не памятник коррупции? Будет ли желание у людей ходить туда?

– А вы думаете, когда строили что-то другое, это не памятник коррупции?

– Что, например?

– А как пирамиды Хеопса возводились? Мы же не знаем… Сколько людей погибало при монументальных стройках. Это, к сожалению, исторический факт.

– Но "Петровский", по-вашему, настолько плох?

– Ну если там нет туалетов для женщин? Ну что это такое? Он отсталый, неудобный, неуютный. Расстояние между сидениями маленькое. А где машину поставить? И потом – весь этот район страдает, когда идет футбол. Неудобно… Приходится мириться. Это наши реалии. Ждем нового стадиона.

– Вы же были на нем?

– Да, он замечательный! Наверное, он памятник коррупции. Но помните, какое коррупционное дело было с реставрацией Кремля? Сколько скандалов было с Большим театром, со сценой в Мариинке?

– То есть, нужно со всем этим мириться?

– Хотелось бы жить иначе, но не получается… Сколько денег потрачено, но ведь ни одного уголовного дело не закончено. Ну как к этому всему относиться? А по факту: спасибо стадиону "Петровский". "Зенит" все время подделывает что-то на нем, ремонтирует раздевалки. Поле – лучшее в стране. Самый северный город и самый классный газон! Столько сил было потрачено и денег на него. Но у нас просто не было другой арены.

– Значит, с нетерпением ждете открытия новой арены?

– Да, его строят плохо, тяжело. А что строят хорошо? Такие у нас строители. Но это же уникальное сооружение.

– Но не 10 же лет?..

– Ну что поделать. Этот вопрос нужно задавать руководству. За время стройки в городе поменялось три председателя строительного комитета. Три, понимаете? Где концы-то теперь найти? Вице-губернаторы поменялись. А один из них Оганесян находится под следствием. Вот сейчас пришел Албин. И он заслуживает только добрых слов. Он со своей командой просто спасает ситуацию, – цитирует Орлова "СЭ".
Теги: Орлов Крестовский Зенит-Арена
Сегодня, 10:31
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 10:37) #
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Все представители Питера -это памятник коррупции.Стадион это просто показатель чего не скроешь.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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