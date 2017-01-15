Эдинсон Кавани: я хочу остаться в "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани сообщил, что не планирует покидать французский клуб и хочет продлить контракт.



"У меня хорошая статистика. Не это не самое главное. Чувствую себя здесь очень хорошо. Здесь есть все условия для того, чтобы я чувствовал себя хорошо. Я хочу остаться в Париже. У меня была встреча с президентом, и я надеюсь, что мы продлим контракт", - цитирует Кавани tf1.fr.