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Эдинсон Кавани: я хочу остаться в "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани сообщил, что не планирует покидать французский клуб и хочет продлить контракт.

"У меня хорошая статистика. Не это не самое главное. Чувствую себя здесь очень хорошо. Здесь есть все условия для того, чтобы я чувствовал себя хорошо. Я хочу остаться в Париже. У меня была встреча с президентом, и я надеюсь, что мы продлим контракт", - цитирует Кавани tf1.fr.
Теги: Кавани ПСЖ
Сегодня, 17:01
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