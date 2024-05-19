- Итоги сезона? Противоречивые. Нужно его разбить на этапы. Первые два месяца — плохо, потом выровняли, а весну провели хорошо. Доволен ли я? Недоволен. Продолжу ли работу в "Ростове" в новом сезоне? Да.
Сегодня, 19 мая, "Ростов" обыграл на своем поле калининградскую "Балтику" в матче 29-го тура РПЛ со счетом 2:1. Команда Валерия Карпина набрала 43 очка и поднялась на шестое место в турнирной таблице. В заключительном туре чемпионата России ростовчане сыграют в гостях против действующего чемпиона страны "Зенита". Поединок пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 25 мая.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин останется главным тренером "Ростова" в сезоне-2024/25
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги сезона.
Фото: "Матч ТВ"