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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
3 - 3 3 3
ОренбургЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
РубинЗавершен
Ростов
2 - 1 2 1
БалтикаЗавершен
Ахмат
1 - 5 1 5
ЗенитЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
3 - 1 3 1
Вест ХэмЗавершен
Бёрнли
1 - 2 1 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Лутон Таун
2 - 4 2 4
ФулхэмЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
БорнмутЗавершен
Кристал Пэлас
5 - 0 5 0
Астон ВиллаЗавершен
Шеффилд Юнайтед
0 - 3 0 3
ТоттенхэмЗавершен
Ливерпуль
2 - 0 2 0
ВулверхэмптонЗавершен
Брайтон
0 - 2 0 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Брентфорд
2 - 4 2 4
НьюкаслЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
0 - 2 0 2
Реал СосьедадПерерыв
Атлетико
0 - 1 0 1
Осасуна2 тайм
Атлетик
2 - 0 2 0
СевильяПерерыв
Валенсия
0 - 1 0 1
Жирона2 тайм
Барселона
1 - 0 1 0
Райо Вальекано2 тайм
Гранада
0 - 0 0 0
СельтаПерерыв
Вильярреал
1 - 4 1 4
Реал Мадрид2 тайм
Мальорка
1 - 1 1 1
Альмерия2 тайм
Кадис
0 - 0 0 0
Лас-ПальмасПерерыв

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
0 - 2 0 2
КальяриЗавершен
Удинезе
1 - 1 1 1
ЭмполиЗавершен
Монца
0 - 1 0 1
ФрозинонеЗавершен
Интер
1 - 1 1 1
ЛациоЗавершен
Рома
21:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
22:00
РеннНе начат
Лилль
22:00
НиццаНе начат
Тулуза
22:00
БрестНе начат
Метц
22:00
ПСЖНе начат
Лион
22:00
СтрасбургНе начат
Лорьян
22:00
КлермонНе начат
Гавр
22:00
МарсельНе начат
Ланс
22:00
МонпельеНе начат
Монако
22:00
НантНе начат

Карпин останется главным тренером "Ростова" в сезоне-2024/25

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги сезона.
Фото: "Матч ТВ"
- Итоги сезона? Противоречивые. Нужно его разбить на этапы. Первые два месяца — плохо, потом выровняли, а весну провели хорошо. Доволен ли я? Недоволен. Продолжу ли работу в "Ростове" в новом сезоне? Да.

Сегодня, 19 мая, "Ростов" обыграл на своем поле калининградскую "Балтику" в матче 29-го тура РПЛ со счетом 2:1. Команда Валерия Карпина набрала 43 очка и поднялась на шестое место в турнирной таблице. В заключительном туре чемпионата России ростовчане сыграют в гостях против действующего чемпиона страны "Зенита". Поединок пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 25 мая.

Источник: "Матч ТВ"

Валерий Карпин Ростов
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