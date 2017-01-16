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"Локомотив" обыграл молодежный состав "Вердера"

"Локомотив" победил молодёжный состав "Вердера" в контрольном матче на первом зимнем сборе.

Товарищеский матч

Стадион: Футбольный центр Марбельи (Марбелья, Испания)

"Локомотив" М - "Вердер U23" 2:0

Голы: Коре, 13, 32.

"Локомотив": Коченков, Янбаев, Михалик, Баринов, В. Денисов, И. Денисов, Ндинга, Фернандеш, Ал. Миранчук, Коломейцев, Коре.
2-й тайм: Абаев, Лапшов, Макоев, Лысов, Ротенберг, Макаров, Баринов, Галанин, Ндинга, Галаджан, Коре (Натхо, 60).

"Вердер U23": Оэлшлагель, Якобсен, Волкмер, Рехфельд, Эггершглюсс, Пецос, Лоренцен, Пфицнер, Каупер, Йенсен, Казиор.

Предупреждения: Ротенберг, 75.
Теги: Локомотив Вердер
Сегодня, 19:51
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5
(1)
№5 Написал: паравоз (Сегодня, 20:32) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Pavel 999
учитывайте с кем играли то а уже фанфары гремят не тот уровень

люди отмечают подвижки, а не фанфарят!
Регистрация: 20.08.2016
№4 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 20:23) #
  • -3
  •  (3)

учитывайте с кем играли то а уже фанфары гремят не тот уровень
Регистрация: 4.08.2016
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:13) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Коре на заметку.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 20:10) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Уже дублик заколотил -начало не плохое у Коре посмотрим що дальше будет..
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Это было легко)
Коре всего лишь на просмотре? Дайте контракт Хенти этому гражданину!


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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