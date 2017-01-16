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14:54
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"Локомотив" обыграл молодежный состав "Вердера"
"Локомотив" победил молодёжный состав "Вердера" в контрольном матче на первом зимнем сборе.
Товарищеский матч
Стадион: Футбольный центр Марбельи (Марбелья, Испания)
"Локомотив" М - "Вердер U23" 2:0
Голы: Коре, 13, 32.
"Локомотив": Коченков, Янбаев, Михалик, Баринов, В. Денисов, И. Денисов, Ндинга, Фернандеш, Ал. Миранчук, Коломейцев, Коре.
2-й тайм: Абаев, Лапшов, Макоев, Лысов, Ротенберг, Макаров, Баринов, Галанин, Ндинга, Галаджан, Коре (Натхо, 60).
"Вердер U23": Оэлшлагель, Якобсен, Волкмер, Рехфельд, Эггершглюсс, Пецос, Лоренцен, Пфицнер, Каупер, Йенсен, Казиор.
Предупреждения: Ротенберг, 75.
Товарищеский матч
Стадион: Футбольный центр Марбельи (Марбелья, Испания)
"Локомотив" М - "Вердер U23" 2:0
Голы: Коре, 13, 32.
"Локомотив": Коченков, Янбаев, Михалик, Баринов, В. Денисов, И. Денисов, Ндинга, Фернандеш, Ал. Миранчук, Коломейцев, Коре.
2-й тайм: Абаев, Лапшов, Макоев, Лысов, Ротенберг, Макаров, Баринов, Галанин, Ндинга, Галаджан, Коре (Натхо, 60).
"Вердер U23": Оэлшлагель, Якобсен, Волкмер, Рехфельд, Эггершглюсс, Пецос, Лоренцен, Пфицнер, Каупер, Йенсен, Казиор.
Предупреждения: Ротенберг, 75.
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