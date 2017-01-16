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Райан Гиггз может возглавить "Ноттингем Форест"

Валлиец Райан Гиггз может возглавить "Ноттингем Форест", сообщает The Daily Mail.

Клуб вчера отправил в отставку Филиппа Монтанье и теперь занимается поисками нового тренера. Также в шорт-листе кандидато Майк Фелан, Кенни Джекетт и Оскар Гарсия. На данный момент "Ноттингем Форест" занимает 20-е место в Чемпионшипе.
Теги: Гиггз
Вчера, 23:17
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