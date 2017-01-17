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"Ростов" поздравил Дмитрия Кириченко с 40-летним юбилеем

Тренеру "Ростова" и бывшему форварду сборной России Дмитрию Кириченко сегодня исполнилось 40 лет.

"Коллектив футбольного клуба "Ростов" от всей души поздравляет вас с юбилеем! Ваша игра в нападении никого не оставляла равнодушным, а умение реализовать свой момент поражало воображение. Вы забили огромное количество голов, каждый из которых уникален.

Благодаря вашей работе в тренерском штабе, наш клуб добился исторического успеха, взяв "серебро" по итогам прошлого сезона и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов в этом сезоне, где наша команда выступила успешно и пробилась в плей-офф Лиги Европы, снова войдя в историю донского футбола!

Желаем долгих и счастливых лет жизни, здоровья вашей семье и близким, надеемся разделить с радость от больших успехов на профессиональном поприще!", - говорится в поздравлении на официальном сайте "Ростова".

"Ростов" поздравил Дмитрия Кириченко с 40-летним юбилеем
Теги: Ростов Кириченко
Сегодня, 12:34
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№1 Написал: fits (Сегодня, 12:46) #
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А что, теперь и сорок лет отмечают?
Регистрация: 6.10.2016
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