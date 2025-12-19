Набабкин оценил перспективы Кисляка и Глебова заиграть в Европе

По мнению Набабкина, у молодых хавбеков армейцев есть все шансы заиграть в европейских клубах.
"Как бы я их оценил? Трудолюбивые, способные, боевые. Профессионально относятся к делу. Думаю, в будущем они могут заиграть в европейских клубах. Если будут расти, продолжать хорошо играть и тренироваться, перед ними откроется возможность уехать в Европу", — рассказал Набабкин "Чемпионату".
В первой части сезона 2025/2026 Матвей Кисляк провел за ЦСКА 27 матчей, забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач. Контракт Кисляка с армейцами рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 20 млн евро.
В активе Кирилла Глебова — 23 игры, 6 голов и 3 ассиста за ЦСКА за первый отрезок текущего сезона. Контракт Глебова с армейцами рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 8 млн евро.
Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался об игре полузащитников команды Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.
Фото: ПФК ЦСКА