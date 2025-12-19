Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
22:30
Боруссия МНе начат

Суперкубок Италии

Болонья
22:00
ИнтерНе начат

Набабкин оценил перспективы Кисляка и Глебова заиграть в Европе

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался об игре полузащитников команды Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению Набабкина, у молодых хавбеков армейцев есть все шансы заиграть в европейских клубах.

"Как бы я их оценил? Трудолюбивые, способные, боевые. Профессионально относятся к делу. Думаю, в будущем они могут заиграть в европейских клубах. Если будут расти, продолжать хорошо играть и тренироваться, перед ними откроется возможность уехать в Европу", — рассказал Набабкин "Чемпионату".

В первой части сезона 2025/2026 Матвей Кисляк провел за ЦСКА 27 матчей, забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач. Контракт Кисляка с армейцами рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 20 млн евро.

В активе Кирилла Глебова — 23 игры, 6 голов и 3 ассиста за ЦСКА за первый отрезок текущего сезона. Контракт Глебова с армейцами рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 8 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится