"Такое больше свойственно женщинам". Талалаев раскритиковал российского тренера

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев ответил на слова Леонида Слуцкого, который заявил, что футболисты калининградцев вряд ли смогут проявить себя в другом клубе.

"Уважаю Слуцкого, но его последние высказывания вызывают у меня критику. Человек задаёт постулаты, а сам их нарушает. Например, он журил Ролана Гусева, а в своём глазу бревне не замечает. Яркий пример – история с Дзюбой и "Торпедо". Прежде чем публично высказываться по поводу переговоров футболиста и тренера другого клуба, он должен был как минимум позвонить мне, чтобы узнать позицию второй стороны. Слуцкий же сразу вынес это в публичную плоскость и занял какую-то позицию, а такое больше свойственно женщинам", - сказал Талалаев в интервью "СЭ"