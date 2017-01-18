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Марко Трабукки: повезло, что Галлиани не понял, что было написано на шарфе "Спартака"

Агент Марко Трабукки, сопровождавший трансфер нападающего Луиса Адриано из "Милана" в "Спартак", рассказал о том, как появилась первая совместная бразильского форварда, главного тренера красно-белых Массимо Карреры и гендиректора миланцев Адриано Галлиани.

- Могу почти дословно цитировать господина Галлиани, который на прошлой неделе сказал Каррере: "Вам очень повезло, что Монтелла так поступил – Луис самый оснащенный технически футболист "Милана". И только "благодаря" вердикту нашего тренера вы смогли взять такого форварда, да еще на очень выгодных для себя условиях".

– Вы сказали, что условия трансфера выгодны для "Спартака". Получается, для "Милана" они невыгодны?

– Абсолютно точно.

– Но есть плюс в том, что итальянский клуб экономит на зарплате нападающего?

– Да. Учитывая то, что футболист не выходит на поле, а тренер, скорее всего, в "Милане" надолго, лучше сэкономить на его гонораре и на налогах, которые в Италии безумно высокие.

– Правда ли, что "Спартак" взял футболиста бесплатно?

– Не стану комментировать ни срок контракта, ни зарплату игрока, равно как и трансферную сумму. Могу сказать, что "Спартак" поставил мне жесткие условия, потому что внимательно следит за соблюдением финансового fair play. Переговоры шли несколько месяцев, сделка с экономической точки зрения получилась для красно-белых очень хорошей, чем я, признаюсь, горжусь.

– Как убеждали футболиста переехать из Италии в Россию?

– Он уже бывал в Москве до этого, играл против "Спартака" и понимал, что это великий клуб. Луис советовался с Алексом, который ранее выступал здесь. Хорошие рекомендации, как я понял, дал Фернанду, с которым Адриану был знаком по "Шахтеру". А главным фактором стали телефонный разговор, а потом и личная встреча с Каррерой в Милане. Уверен, что Луиз Адриану не поехал бы в Россию к другому тренеру.

– Пост в вашем твиттере, где на фото изображены Каррера, Луиз и Галлиани, стал "бомбой", ведь надпись на шарфе, который держат эти трое – известная реплика Дмитрия Комбарова. Где вы взяли такой шарф?

– Его подарил мне и Массимо один болельщик "Спартака". В Милане под рукой другого не нашлось, и снимок сделали с ним. Массимо посмеялся, зная, что содержание – на грани фола, а мне повезло, что Галлиани не понимает русский язык. Дальше, понимая, что это фото будет первым совместным для Массимо и Луиса, я сразу послал снимок Леониду Арнольдовичу, и, как понял, он отнесся к нему с юмором. Правда, уже в Москве на встрече с Луизом Адриану Леонид Федун и Александр Жирков посчитали правильным вручить форварду более традиционный вариант клубного шарфа.

Марко Трабукки: повезло, что Галлиани не понял, что было написано на шарфе "Спартака"


СЭ
Теги: Спартак Трабукки Адриано Галлиани
Сегодня, 02:17
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3
(3)
№3 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 03:55) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees

Не стану комментировать ни срок контракта, ни зарплату игрока, равно как и трансферную сумму. Могу сказать, что "Спартак" поставил мне жесткие условия, потому что внимательно следит за соблюдением финансового fair play. Переговоры шли несколько месяцев, сделка с экономической точки зрения получилась для красно-белых очень хорошей, чем я, признаюсь, горжусь.


Это как раз для питерских и конских аутистов которые верят про какие та мифические 4.5 миллиона

на них не угодишь. что большая зарплата, что маленькая.


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чемпионат россии 2015/16 по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№2 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 03:38) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Реал»
*
А что не так? 4.5 ляма в год, но взяли бесплатно)
Регистрация: 31.03.2015
№1 Написал: vlees (Сегодня, 02:20) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Не стану комментировать ни срок контракта, ни зарплату игрока, равно как и трансферную сумму. Могу сказать, что "Спартак" поставил мне жесткие условия, потому что внимательно следит за соблюдением финансового fair play. Переговоры шли несколько месяцев, сделка с экономической точки зрения получилась для красно-белых очень хорошей, чем я, признаюсь, горжусь.


Это как раз для питерских и конских аутистов которые верят про какие та мифические 4.5 миллиона
Регистрация: 12.01.2017
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