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Георгий Миланов: тяжело, когда есть правило – пять русских всегда на поле

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал о времени, проведенном в аренде в швейцарском "Грассхоппере" и поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

– Вы сильно переживали, когда в феврале 2016-го уходили в аренду из ЦСКА?

– Нет. Просто хотел побольше выходить на поле. А в ЦСКА тогда Широков приехал, Россия должна была выступать на чемпионате Европы… Правда, в "Грассхоппере" не сложилось толком – получил серьезную травму, выбыл на два месяца. Но я не сожалею. Смотрел все матчи ЦСКА, морально был с командой. И когда вернулся, стал играть хорошо.

– То есть вы все поняли тогда именно в связи с приходом Широкова.

– Не то чтобы понял. Но почувствовал. Мне было 23 года: молодой игрок, которому надо было прибавлять и получать практику, опыт, понимаете? Я этого хотел. Поступило предложение от команды, которая тогда шла на втором месте в Швейцарии. Почему нет?

– Что все эти годы мешало вам стать не просто игроком обоймы, а незыблемым футболистом основы?

– У нас очень большая конкуренция – Тошич, Дзагоев, Еременко, еще недавно были Муса и Думбья. Есть футболисты, выступающие за команду семь-восемь лет. Вы знаете, что ЦСКА не делает серьезных изменений в составе. Еще для нас, иностранцев, тяжело, когда есть правило – пять русских всегда на поле.

– Вы считаете, лимит на легионеров – это правильно?

– Не знаю. Для россиян – да. А для нас, получается, нет. Ха.

СЭ
Теги: Миланов ЦСКА
Сегодня, 08:55
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6
(0)
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:54) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: serega_user
зачем? нужно чтоб наши задницы рвали, для того чтоб вытеснить легионера и играть в основе. А то эти паспортисты привыкли не напрягаться и зарплату требовать.

А вот когда легионеров вообще не было, наши футболисты рвали на поле за 300 рублей в месяц и Еврокубки выигрывали и Чемпионат Европы и олимпийские игры.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:14) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Миланов в Болгарии: "Тяжело когда 5 болгар в всегда на поле.
Регистрация: 2.08.2010
№4 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 10:08) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
вообще следовало бы как в Китае, сократить число легионерских мест в основе до трех!

зачем? нужно чтоб наши задницы рвали, для того чтоб вытеснить легионера и играть в основе. А то эти паспортисты привыкли не напрягаться и зарплату требовать.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: viktor800
В Болгарии легко будет по совсем другим причинам.По карманным.$$$

тогда не хрен ему ныть и пусть игрой доказывает, что он именно тот, кто должен постоянно выходить на поле в разрешенной легионерской шестерке!
вообще следовало бы как в Китае, сократить число легионерских мест в основе до трех!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: viktor800 Золотое Болото Империи (Сегодня, 09:19) #
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Болеет за:
«Спартак»


Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
тяжело?! езжай в Болгарию, там тебе легко будет!

В Болгарии легко будет по совсем другим причинам.
По карманным.$$$ flushed


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Спартак Чимпеон и Чикатило Мирового Футбола!!!
Регистрация: 3.06.2012
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:06) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
тяжело?! езжай в Болгарию, там тебе легко будет!
Регистрация: 23.03.2009
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