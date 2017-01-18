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"Шахтер" не будет проводить вечернюю тренировку

Утро среды в Ла-Манге встретило "Шахтёр" дождливой холодной погодой, сообщает официальный сайт команды.

Однако это никак не повлияло на планы команды, и уже в 9:30 футболисты были на тренировочном поле. В таких условиях особенно важно хорошо разогреть мышцы перед работой, а потому разминка сегодня была длительной, как никогда. И только по ее окончании настал черед упражнений с мячом. После обеда игроки получат свободное время для отдыха и восстановления. Вечерней тренировки, по решению тренерского штаба, сегодня не будет.
Теги: Шахтер
Сегодня, 17:07
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