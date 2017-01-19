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Фанаты "Реала" поддержали Серхио Рамоса и его мать (фото)

Фанаты "Реала" на первом домашнем матче 1/4 финала Кубка Испании с "Сельтой" (1:2) вывесили баннер в поддержку защитника команды Серхио Рамоса.

"Долгой жизни матери, которая тебя родила, Серхио", - гласил баннер на фанатской трибуне "Сантьяго Бернабеу".

Таким образом болельщики "Реала" поддержали своего капитана после того, как во время последних матчей "Реала" с «Севильей» в Кубке и чемпионате Испании фанаты андалузской команды оскорбляли игрока и его родственников.

Фанаты "Реала" поддержали Серхио Рамоса и его мать (фото)


Газета.ru
Теги: Реал Рамос
Сегодня, 03:46
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