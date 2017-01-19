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Юрий Жирков: "Зенит" должен наверстать упущенное и все-таки вырвать золото

Защитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков считает, что отставание в турнирной таблице на пять очков от "Спартака" его команде по силам ликвидировать.

– Пять очков отставания от "Спартака" перед весенней частью чемпионата – это много или мало?

– Разрывы между первым-вторым местом и побольше бывали, это не мешало их ликвидировать. Вот и мы должны наверстать упущенное и все-таки вырвать золото.

– Кто на ваш взгляд мощнее укрепляется этой зимой – "Спартак" или "Зенит"?

– За трансферами слежу, но пока трудно что-то оценивать. Луис Адриано, насколько я понимаю, практически не играл за "Милан" в последнее время. А вот Самедов – хорошее усиление. Правда, еще не совсем понятно, где он там будет играть. Справа ведь есть Промес. Но, может, тот на левый фланг перейдет? В любом случае Самедов это усиление. Игрок сборной, который в последних матчах, как мне кажется, очень здорово за нее играл. Посмотрим, как будет дальше.

СЭ
Теги: Жирков Зенит
Сегодня, 03:53
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