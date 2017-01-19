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Полузащитник луганской "Зари" близок к переходу в "Оренбург"

Опорный полузащитник "Зари" Михаил Сиваков покинул луганский клуб. Ранее о том, что игрок не прибыл в расположение команды говорил главный тренер Юрий Вернидуб.

Как сообщает "Матч ТВ", футболист разорвал контракт с "Зарей", воспользовавшись опцией об уходе по желанию. Сиваков подписал соглашение с "Оренбургом" на правах свободного агента.

Договор с 29-летним белорусом рассчитан на полтора года. Сейчас игрок находится с командой на сборе в Турции, о трансфере будет объявлено в ближайшее время.
Теги: Оренбург Заря
Сегодня, 13:43
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