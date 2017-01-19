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Виктория Лопырева предложила ростовским депутатам сдать нормативы ГТО

Посол ЧМ-2018, телеведущая и модель Виктория Лопырева рассказала о своей деятельности в родном городе.

"В Ростове совместно со спортивной компанией подарили горожанам первую общедоступную спортплощадку из десяти запланированных. Кстати, предложила местным депутатам весной 2017 года сдать там ГТО.

А вообще хочу найти союзников, чтобы открывать футбольные поля для детей. Россия богата талантами, их нужно найти и воспитать, а для этого необходима инфраструктура", - передает слова Лопыревой "Советский спорт".
Сегодня, 14:49
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№2 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 15:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ничего такой талисман губастенький
Регистрация: 22.03.2014
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 15:14) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Интересно,а ей никто не предложил сдать правила поведения в общественном транспорте? Противно становится,- эта соска дано уже дискредитировала себя своим скотским поведением,а ее все пиарят,пиарят. Доколи то можно? Может быть назначить послом ЧМ -2018 в Москве Шмару Багдасарян или бывшего ментовского джигита, гоняющего по центру Москвы задним ходом? Ну чем они хуже лопырихи?
Регистрация: 20.02.2013
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