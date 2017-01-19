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Наши в "Лейрии". Где они сейчас?
В прошлом году у президента "Лейрии" Александра Толстикова возникли проблемы с законом и большинство наших футболистов покинуло команду. Rusfootball.info рассказывает, как сложилась карьера футболистов, которые еще недавно уезжали за практикой в третий дивизион Португалии.
В 2014 году президент агенства D-Sports и бизнесмен Александр Толстиков заключил инвестиционный договор с клубом «Лейрия» из третьего дивизиона Португалии. Толстиков стал президентом клуба. Президент сделал ставку на российских футболистов, преимущественно клиентов своей конторы. Те, кто не прошли в основу своих клубов, имели возможность получить в Португалии игровое время и опыт жизни заграницей. Этим летом у Толстикова возникли проблемы с законом, португальская полиция подозревала его в отмывании денег. Некоторое время бизнесмен был за решеткой, но после был отпущен и признан невиновным. Но большинство российских футболистов покинули команду и сейчас русского следа в составе уже не осталось. Расскажем, где они сейчас.
Александр Ломакин
Ломакин был одним из сильнейших в своем выпуске, наравне с братьями Миранчуками. Потенциал был заметен уже тогда. После выпуска из академии талантливый полузащитник заключил контракт с красноярским «Енисеем», но достаточно быстро отправился в португальскую аренду. Спустя некоторое время вернулся в Красноярск, где долгое время не получал должного доверия от тренеров, пока не пришел Андрей Тихонов. Тихонову удалось раскрыть футболиста. На него положили глаз клубы РФПЛ, этой зимой он перешел в «Урал».
Никита Голдобин
В Португалии было несколько футболистов из дубля «Амкара». Форвард провел один сезон в Португалии и был приглашен в казанский «Рубин». На данный момент играет в молодежном составе казанцев.
Юрий Бавин
Воспитанник и капитан молодежки ЦСКА был одним из первых, кто уехал набираться опыта в Португалии. После полутора лет в «Лерии» универсальный футболист перешел в питерский «Зенит», который добирал игроков в свою вторую команду, чтобы сохранить прописку в ФНЛ. Бавин помог питерцам остаться в первом дивизионе, а под конец года даже вышел на замену за основу в игре с «Динамо». Сейчас продолжает играть в Питере, а также привлекается к сборам основы.
Павел Дронов
Вратаря перед началом прошлого сезона просматривал «Тосно». Видимо, голкипер не подошел, либо не сошлись в условиях. Дронов только зимой 2016 года нашел команду. Сейчас он основной вратарь смоленского ЦРФСО из второй лиги.
Иван Злобин
Иван прошел к 19 годам академию имени Коноплева, молодежку ЦСКА. Прошлым летом вратарь уехал в «Лерию», а уже через полгода был взят в аренду «Бенфикой», а через некоторое время и вовсе подписал пятилетний контракт с «орлами». На данный момент провел два матча за дубль португальской команды.
Кирилл Костин
Когда Бавин переезжал из Португалии в Россию, в обратном направлении последовал Костин. Спустя полгода Кирилл вернулся обратно во вторую команду питерского «Зенита» в тот момент, когда у Толстикова начались проблемы с законом.
Виталий Лысцов
Еще один талантливый выпускник «Локомотива-95», как и Ломакин уехал в «Лерию», только уже на долгосрочных условиях. Защитник быстро приглянулся «Бенфике». И уже в первом сезоне его взяли в аренду, а затем и выкупили. Виталию удалось стать основным защитником дубля «орлов». В этом году Виталий играет в аренде в «Тонделе», которая борется за выживание. После практики в высшем португальском дивизионе, возможно, футболист вернется в Россию, либо пойдет на повышение в местном чемпионате.
Егор Никулин
20-летний воспитанник чертановской академии транзитом через «Лерию» попал в московский «Спартак». За вторую команду в ФНЛ он не играет, да и до основы далеко. Пока игрок выступает в молодежке. Но самое большое внимание Егор привлек к себе не из-за игры. Этим летом нападающий попал в «список Макларена», так как подозревался в употреблении допинга. Каких-то последствий не было.
Алексей Панфилов
23-летний форвард после дубля «Зенита» погряз в низших португальских лигах. После «Лейрии» Алексей выступает в клубе «Дешпортиву ди Пениши».
Тюкалов Евгений
Воспитанник пермского футбола долгое время пробыл в родной команде. Изредка даже получал игровое время в основной команде. На его счету имеется забитый гол в Премьер-лиге. После того, как у него закончился контракт, нападающий переехал в «Лерию». Спустя полгода отправился в Эстонию, а оттуда перешел в болгарскую «Славию», тренером которой был Александр Тарханов. Пока неизвестно, что будет дальше с нападающим после отъезда Тарханова.
Томас Рукас
Защитник Томас Рукас после «Лейрии» гуляет по дублям различных команд. Сначала испанский «Хетафе» взял в аренду футболиста. Он отыграл там недолго в дубле команды, клуб прервал долгсрочно аренду. Вторая аренда проходит в «Спортинге». Там защитник тоже играет во второй команде. На днях стало известно, что игроком интересуется грозненский «Терек».
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
В 2014 году президент агенства D-Sports и бизнесмен Александр Толстиков заключил инвестиционный договор с клубом «Лейрия» из третьего дивизиона Португалии. Толстиков стал президентом клуба. Президент сделал ставку на российских футболистов, преимущественно клиентов своей конторы. Те, кто не прошли в основу своих клубов, имели возможность получить в Португалии игровое время и опыт жизни заграницей. Этим летом у Толстикова возникли проблемы с законом, португальская полиция подозревала его в отмывании денег. Некоторое время бизнесмен был за решеткой, но после был отпущен и признан невиновным. Но большинство российских футболистов покинули команду и сейчас русского следа в составе уже не осталось. Расскажем, где они сейчас.
Александр Ломакин
Ломакин был одним из сильнейших в своем выпуске, наравне с братьями Миранчуками. Потенциал был заметен уже тогда. После выпуска из академии талантливый полузащитник заключил контракт с красноярским «Енисеем», но достаточно быстро отправился в португальскую аренду. Спустя некоторое время вернулся в Красноярск, где долгое время не получал должного доверия от тренеров, пока не пришел Андрей Тихонов. Тихонову удалось раскрыть футболиста. На него положили глаз клубы РФПЛ, этой зимой он перешел в «Урал».
Никита Голдобин
В Португалии было несколько футболистов из дубля «Амкара». Форвард провел один сезон в Португалии и был приглашен в казанский «Рубин». На данный момент играет в молодежном составе казанцев.
Юрий Бавин
Воспитанник и капитан молодежки ЦСКА был одним из первых, кто уехал набираться опыта в Португалии. После полутора лет в «Лерии» универсальный футболист перешел в питерский «Зенит», который добирал игроков в свою вторую команду, чтобы сохранить прописку в ФНЛ. Бавин помог питерцам остаться в первом дивизионе, а под конец года даже вышел на замену за основу в игре с «Динамо». Сейчас продолжает играть в Питере, а также привлекается к сборам основы.
Павел Дронов
Вратаря перед началом прошлого сезона просматривал «Тосно». Видимо, голкипер не подошел, либо не сошлись в условиях. Дронов только зимой 2016 года нашел команду. Сейчас он основной вратарь смоленского ЦРФСО из второй лиги.
Иван Злобин
Иван прошел к 19 годам академию имени Коноплева, молодежку ЦСКА. Прошлым летом вратарь уехал в «Лерию», а уже через полгода был взят в аренду «Бенфикой», а через некоторое время и вовсе подписал пятилетний контракт с «орлами». На данный момент провел два матча за дубль португальской команды.
Кирилл Костин
Когда Бавин переезжал из Португалии в Россию, в обратном направлении последовал Костин. Спустя полгода Кирилл вернулся обратно во вторую команду питерского «Зенита» в тот момент, когда у Толстикова начались проблемы с законом.
Виталий Лысцов
Еще один талантливый выпускник «Локомотива-95», как и Ломакин уехал в «Лерию», только уже на долгосрочных условиях. Защитник быстро приглянулся «Бенфике». И уже в первом сезоне его взяли в аренду, а затем и выкупили. Виталию удалось стать основным защитником дубля «орлов». В этом году Виталий играет в аренде в «Тонделе», которая борется за выживание. После практики в высшем португальском дивизионе, возможно, футболист вернется в Россию, либо пойдет на повышение в местном чемпионате.
Егор Никулин
20-летний воспитанник чертановской академии транзитом через «Лерию» попал в московский «Спартак». За вторую команду в ФНЛ он не играет, да и до основы далеко. Пока игрок выступает в молодежке. Но самое большое внимание Егор привлек к себе не из-за игры. Этим летом нападающий попал в «список Макларена», так как подозревался в употреблении допинга. Каких-то последствий не было.
Алексей Панфилов
23-летний форвард после дубля «Зенита» погряз в низших португальских лигах. После «Лейрии» Алексей выступает в клубе «Дешпортиву ди Пениши».
Тюкалов Евгений
Воспитанник пермского футбола долгое время пробыл в родной команде. Изредка даже получал игровое время в основной команде. На его счету имеется забитый гол в Премьер-лиге. После того, как у него закончился контракт, нападающий переехал в «Лерию». Спустя полгода отправился в Эстонию, а оттуда перешел в болгарскую «Славию», тренером которой был Александр Тарханов. Пока неизвестно, что будет дальше с нападающим после отъезда Тарханова.
Томас Рукас
Защитник Томас Рукас после «Лейрии» гуляет по дублям различных команд. Сначала испанский «Хетафе» взял в аренду футболиста. Он отыграл там недолго в дубле команды, клуб прервал долгсрочно аренду. Вторая аренда проходит в «Спортинге». Там защитник тоже играет во второй команде. На днях стало известно, что игроком интересуется грозненский «Терек».
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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