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"Бавария" добилась победы над "Фрайбургом"

"Бавария" в гостевом матче 17-го тура чемпионата Германии обыграла "Фрайбург".

Чемпионат Германии. 17 тур

"Фрайбург" - "Бавария" - 1:2

Голы: Хаберер, 4, Левандовски, 35, 90+1

"Фрайбург": Шволов, Штенцель (Кюблер, 83), Гюнтер, Торрехон, Гульде, Хефлер, Филипп, Франц, Хаберер (Булут, 80), Грифо, Нидерлехнер (Петерсен, 70)

"Бавария": Нойер, Лам, Алаба (Бернат, 71), Хуммельс, Алонсо, Мартинес, Роббен, Видаль (Киммих, 55), Коста (Рибери, 71), Левандовски, Мюллер

Предупреждения: Алонсо, 31, Коста, 48, Хаберер, 74, Шволов, 84.
Теги: Бавария Фрайбург
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