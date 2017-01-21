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"Депортиво" и "Лас-Пальмас" забили по голу

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" на своем поле сыграл вничью с "Депортиво".

Чемпион Испании. 19-й тур.

"Лас-Пальмас" - "Депортиво" - 1:1

Голы: Гарсия, 13, Андоне, 69

"Лас-Пальмас": Варас, Лемос, Лопеш, Айтами, Мичел, Роке, Гомес, Монторо, Момо (Тана, 80), Гарсия (Toro, 89), Ливайя (Эль-Зхар, 85)

"Депортиво": Титонь, Наварро, Сидней, Аррибас, Луизинью (Морено, 80), Хуанфран, Борхес, Гильерме, Чолак, Андоне, Хоселу (Пинчи, 90+2)

Предупреждения: Айтами, 72, 77, Хоселу, 90+1

Удаления: Айтами, 77
Теги: Депортиво Лас-Пальмас
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