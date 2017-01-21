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Хосеп Гвардиола: может, это я недостаточно хорош для "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался относительно качества нынешнего состава его команды.
"Может быть, это я недостаточно хорош для "Манчестер Сити". Здесь собраны отличные игроки. Они неоднократно это демонстрировали и в прошлом, и в нынешнем сезонах. Я уважаю этих парней, так как я могу сказать, что они недостаточно хороши?
Не потерплю отсутствия должного уважения к профессионалам, когда они — великолепные игроки, а мне задают вопросы, достаточно ли они хороши для меня.
Возможно, ожидания от моего перехода были слишком завышены. Но нам нужно выстроить команду, над этим я сейчас работаю. Если не буду подходить команде, я первым пойму это. Тогда мы все обсудим с клубом и найдем решение", - приводит слова Гвардиолы "Газета.ru" со ссылкой на The Guardian.
"Может быть, это я недостаточно хорош для "Манчестер Сити". Здесь собраны отличные игроки. Они неоднократно это демонстрировали и в прошлом, и в нынешнем сезонах. Я уважаю этих парней, так как я могу сказать, что они недостаточно хороши?
Не потерплю отсутствия должного уважения к профессионалам, когда они — великолепные игроки, а мне задают вопросы, достаточно ли они хороши для меня.
Возможно, ожидания от моего перехода были слишком завышены. Но нам нужно выстроить команду, над этим я сейчас работаю. Если не буду подходить команде, я первым пойму это. Тогда мы все обсудим с клубом и найдем решение", - приводит слова Гвардиолы "Газета.ru" со ссылкой на The Guardian.
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