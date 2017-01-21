Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Хосеп Гвардиола: может, это я недостаточно хорош для "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался относительно качества нынешнего состава его команды.

"Может быть, это я недостаточно хорош для "Манчестер Сити". Здесь собраны отличные игроки. Они неоднократно это демонстрировали и в прошлом, и в нынешнем сезонах. Я уважаю этих парней, так как я могу сказать, что они недостаточно хороши?

Не потерплю отсутствия должного уважения к профессионалам, когда они — великолепные игроки, а мне задают вопросы, достаточно ли они хороши для меня.

Возможно, ожидания от моего перехода были слишком завышены. Но нам нужно выстроить команду, над этим я сейчас работаю. Если не буду подходить команде, я первым пойму это. Тогда мы все обсудим с клубом и найдем решение", - приводит слова Гвардиолы "Газета.ru" со ссылкой на The Guardian.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 08:36
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Fen (Сегодня, 09:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Нужно больше негров
Регистрация: 14.08.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.