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Маурицио Сарри: Кубок Африки в январе - это нонсенс и абсурд
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри возмущен, что Кубок африканских наций проводится в январе. У неаполитанцев на турнир отбыли три футболиста - защитники Калиду Кулибали и Фаузи Гулама, а также полузащитник Омар Эль-Каддури.
"Проведение Кубка Африки в январе - это нонсенс и абсурд. Из-за этого турнира мы лишились трех игроков. Это что-то чудовищное.
Если бы я был президентом клуба, то подал бы иски во все юридические инстанции, чтобы остановить это", - приводит слова Сарри "Газета.ru" со ссылкой на UOL.
"Проведение Кубка Африки в январе - это нонсенс и абсурд. Из-за этого турнира мы лишились трех игроков. Это что-то чудовищное.
Если бы я был президентом клуба, то подал бы иски во все юридические инстанции, чтобы остановить это", - приводит слова Сарри "Газета.ru" со ссылкой на UOL.
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