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Маурицио Сарри: Кубок Африки в январе - это нонсенс и абсурд

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри возмущен, что Кубок африканских наций проводится в январе. У неаполитанцев на турнир отбыли три футболиста - защитники Калиду Кулибали и Фаузи Гулама, а также полузащитник Омар Эль-Каддури.

"Проведение Кубка Африки в январе - это нонсенс и абсурд. Из-за этого турнира мы лишились трех игроков. Это что-то чудовищное.

Если бы я был президентом клуба, то подал бы иски во все юридические инстанции, чтобы остановить это", - приводит слова Сарри "Газета.ru" со ссылкой на UOL.
Теги: Наполи
Сегодня, 08:56
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№1 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 09:18) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Согласен, дурдом натуральный! Взяли и выдернули игроков


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
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