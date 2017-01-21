Роберт Левандовски: пусть у меня вышел не лучший удар, но гол есть гол

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о моменте, когда он забивал победный гол в ворота "Фрайбурга" (2:1) на 91-й минуте встречи.



"Сначала я хотел отдать передачу, но это было трудно сделать. Поэтому попробовал сразу обработать мяч и пробить. Была уже концовка матча, и нужно было пытаться. К счастью, у меня получилось.



И пусть у меня вышел не лучший удар, но гол есть гол, а три очка есть три очка", - цитирует Левандовски официальный сайт "Баварии".