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Роберт Левандовски: пусть у меня вышел не лучший удар, но гол есть гол

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о моменте, когда он забивал победный гол в ворота "Фрайбурга" (2:1) на 91-й минуте встречи.

"Сначала я хотел отдать передачу, но это было трудно сделать. Поэтому попробовал сразу обработать мяч и пробить. Была уже концовка матча, и нужно было пытаться. К счастью, у меня получилось.

И пусть у меня вышел не лучший удар, но гол есть гол, а три очка есть три очка", - цитирует Левандовски официальный сайт "Баварии".
Теги: Левандовски Бавария
Сегодня, 09:07
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