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Виктор Гончаренко: люблю заниматься с молодыми футболистами

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что любит работать с молодежью.

"Молодые всегда должны присутствовать, они должны чувствовать, что могут попасть в первую команду. Они привносят свою динамику и азарт в тренировку, это тоже очень важно.

Люблю заниматься с молодыми футболистами.Из них можно лепить все что угодно - уровень старания у них просто запредельный", - цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 11:22
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№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 11:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
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Регистрация: 7.06.2016
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