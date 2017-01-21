Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрген Клопп: "Суонси" использовал наши ошибки в обороне и наказал за это

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в матче против "Суонси" (2:3) в 22 туре АПЛ.

"Я разочарован поражением, потому что у нас был отличный шанс добиться победы. "Суонси" победил заслуженно. Соперник использовал все наши ошибки в обороне и наказал за это. Мы не воспользовались своим превосходством в первом тайме", - цитирует Клоппа ВВС.
Теги: Клопп Суонси Ливерпуль
Сегодня, 19:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.