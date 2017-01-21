Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

В тульском "Арсенале" подтвердили возможный переход Евгения Луценко

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов подтвердил информацию о возможном переходе в команду нападающего "Динамо" Евгения Луценко.

"Действительно, мы ведем переговоры с Луценко. Вероятность его перехода оцениваю в 50 процентов, всегда может что-то произойти. Думаю, что ясность настанет в ближайшие два-три дня", - цитирует Балашова ТАСС.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 21:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.