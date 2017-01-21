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Ренато Сивельи может перейти в "Банфилд"

Аргентинский экс-защитник "Лилля" Ренато Сивельи вернулся на родину, сообщает L`Equipe.

Футболист на данный момент находится в расположение "Банфилда", с которым тренируется. Отмечается, что стороны в ближайшее время могут официально оформить трудовые отношения.
Сегодня, 21:47
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