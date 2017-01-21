Ренато Сивельи может перейти в "Банфилд"

Аргентинский экс-защитник "Лилля" Ренато Сивельи вернулся на родину, сообщает L`Equipe.



Футболист на данный момент находится в расположение "Банфилда", с которым тренируется. Отмечается, что стороны в ближайшее время могут официально оформить трудовые отношения.