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Сэр Алекс Фергюсон: поздравляю Уэйна Руни с этим рекордом

Бывший главный тренер "Манчестера Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон прокомментировал достижение рекорда Уэйном Руни по количеству забитых голов за манкунианцев.

"Поздравляю Уэйна Руни с этим рекордом. Это достижение продержалось 40 лет. Руни заслуживает место в истории этого великого клуба. Уэйн, ты должен продолжать в том же духе", - цитирует Фергюсона официальный сайт клуба.
Теги: Фергюсон Руни Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:08
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