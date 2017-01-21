Сэр Алекс Фергюсон: поздравляю Уэйна Руни с этим рекордом

Бывший главный тренер "Манчестера Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон прокомментировал достижение рекорда Уэйном Руни по количеству забитых голов за манкунианцев.



"Поздравляю Уэйна Руни с этим рекордом. Это достижение продержалось 40 лет. Руни заслуживает место в истории этого великого клуба. Уэйн, ты должен продолжать в том же духе", - цитирует Фергюсона официальный сайт клуба.