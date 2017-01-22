"Валенсия" на выезде добилась победы над "Вильярреалом"

"Валенсия" обыграла "Вильярреал" в матче 19-го тура чемпионата Испании и поднялась на 15-е место в турнирной таблице.



Чемпионат Испании. 19 тур



"Вильярреал" - "Валенсия" - 0:2



Гол: Солер, 35, Мина, 42



"Вильярреал": Асенхо - Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис - Сориано, Тригерос, Дос Сантос, (Борре, 83), Сориано, (Кастильехо, 61), Сансоне - Пато.



"Валенсия": Диего Алвес - Гарай, Гайя, Жоау Канселу, Мангаля - Парехо, Перес, Солер, (Суарес, 78), Нани - Мунир, (Монтойя, 87), Санти Мина, (Дзадза, 81).



Предупреждения: Перес, 33, Руис, 49, Гарай, 80, Хауме, 89.