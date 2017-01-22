"Милан" дома потерпел поражение от "Наполи"

"Милан" уступил "Наполи" в матче 21-го тура итальянской Серии А. Неаполитанцы идут на втором месте вровень с "Ромой", у которой игра в запасе. "Милан" же занимает пятую строчку.



Чемпионат Италии. 21 тур



"Милан" - "Наполи" - 1:2



Гол: Инсинье, 6, Кальехон, 13, Куцка, 39



"Милан": Доннарумма - Гомес, Калабрия, Абате, Палетта - Куцка, Соса, (Бертолаччи, 87), Бонавентура, Пашалич, (Ньянг, 90+2), Сусо - Бакка, (Лападула, 85).



"Наполи": Рейна - Тонелли, Стринич, Хюсай, Альбиоль - Мертенс, Аллан, (Рог, 90), Кальехон, Гамшик, (Зелиньски, 87), Инсинье - Жоржиньо, (Диавара, 71).



Предупреждения: Мертенс, 18, Калабрия, 31, Соса, 36, Гомес, 56, Бакка, 63, Кальехон, 89.