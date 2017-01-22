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Денис Глушаков: кто со мной в автобусе садится, тот в "Спартаке" долго не задерживается

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о настроении команды после начала сборов в ОАЭ.

"Все супер, все хорошо. Солнце, погода – и сегодня только одна тренировка, вечером. Готовимся к возобновлению чемпионата. Работаем в правильном направлении.

Тренерский штаб дал программу, мы ее выполнили. Отсюда и улыбки на лицах. Тренеры видят, что мы в хорошей форме. В принципе все приехали без лишнего веса, без каких-то слоек жировых и прослоек. Все нормально. (Улыбается.)

Саша (Самедов) нормально отреагировал, пусть была большая шумиха. Но это до поры до времени, думаю, он сидит со мной рядом в автобусе. Я ему уже сказал, что тот, кто со мной в автобусе садится, долго не задерживается в "Спартаке". Так что он сейчас, наверное, будет искать себе новое место. (Смеется.)", - передает слова Глушакова "СЭ".
Теги: Глушаков Спартак Самедов
Сегодня, 00:56
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(1)
№4 Написал: KoltSM Калуга (Сегодня, 01:15) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Этот клоун капитан спарптака?

а вашего не слышал? кэпа то,педофилом кличут?нет?
Регистрация: 3.11.2014
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 01:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Этот клоун капитан спарптака?


Клоун, не клоун, а кладет регулярно...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 01:01) #
  • -1
  •  (5)

sanyapytilin,
А ты клоун откуда??
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:58) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Этот клоун капитан спарптака?
Регистрация: 6.01.2006
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