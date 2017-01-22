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Евгений Селезнев отметился голом в игре против "Галатасарая"

Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев в игре 18-го тура чемпионата страны против "Галатасарая" (2:1) отметился забитым мячом.

Украинский форвард на 31-й минуте матча реализовал 11-метровый удар. На 26-й Селезнев получил желтую карточку, а на 79-й минуте экс-футболист "Кубани" был заменен.

СЭ
Теги: Селезнев
Сегодня, 02:13
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