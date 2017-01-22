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"Уотфорд" арендовал Мауро Сарате

Нападающий "Фиорентины" Мауро Сарате продолжит карьеру в английской премьер-лиге.

По информации Sky Sports, форвард на правах аренды переходит в "Уотфорд". О сделке будет объявлено в ближайшие 48 часов.
Теги: Уотфорд Фиорентина Трансферы
Сегодня, 10:29
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