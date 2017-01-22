Габриэл Жезус: с такой поддержкой я надеюсь быстро освоиться в "Манчестер Сити"

Новичок "Манчестер Сити" Габриэл Жезус поделился своими впечатлениями от своего дебюта в чемпионате Англии.



"Я сразу почувствовал разницу между бразильским и английским футболом и должен адаптироваться к новому стилю игры как можно скорей. Я приехал сюда, чтобы учиться и помочь команде. С голом не повезло: подумал, что забил, но тут же понял, что болельщики не празднуют гол, так что разозлился на себя… Будем тщательно готовиться к следующим матчам, шансы ещё будут. Меня очень тепло приняли в Манчестере – товарищи по команде и все в клубе. С такой поддержкой я надеюсь быстро освоиться здесь", - цитирует игрока пресс-служба клуба.