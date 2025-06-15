"Я хочу вернуться, я вижу, что команда снова усиливается, что у нее все хорошо. Я слежу за ними, хожу на игры, и это заставляет меня хотеть вернуться", - цитирует Энрике Globo.
Луис Энрике перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Ботафого" в зимнее трансферное окно - в обратном направлении последовал нападающий Артур, а летом к бразильскому клубу должен был присоединиться полузащитник Вендел, но сделка сорвалась.
Всего бразилец провел за петербургский клуб в прошлом сезоне 14 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 25 миллионов евро, контракт игрока с российским клубом истекает в конце 2028 года.
Нападающий "Зенита" Энрике: я хочу вернуться в "Ботафого" - вижу, что у команды все хорошо
Нападающий "Зенита" Луис Энрике заявил о желании вернуться в бразильский "Ботафого".
Фото: ФК "Зенит"